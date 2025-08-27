TP.HCM: Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói

Ngày 27.8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong phòng trọ đường số 8, phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ).

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, danh tính người tử vong được xác định là anh L.M.Tr (23 tuổi, quê Bình Định cũ).

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, gần 20 giờ ngày 26.8, chủ nhà trọ trên đường số 8, khu phố 26 (phường Thủ Đức) phát hiện một phòng trọ trong dãy đã khóa cửa từ 2 ngày trước, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Chủ trọ gọi mãi không thấy ai trả lời nên phá cửa xông vào. Tại đây, chủ nhà trọ phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên nền nhà. Lực lượng y tế có mặt xác định người này đã tử vong.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến rạng sáng 27.8, thi thể anh Tr. được đưa ra khỏi hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân nạn nhân tử vong nghi do ngạt khói. Hiện trường ghi nhận căn phòng bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có lò nướng bằng than.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.