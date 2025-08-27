Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ: Khởi tố người làm ánh sáng

Hải Phong
Hải Phong
27/08/2025 07:48 GMT+7

Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Tạ Hoàng Nguyên về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam sinh bị điện giật tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ.

Sáng 27.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam học sinh bị điện giật tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ.

Học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ: Khởi tố người làm ánh sáng - Ảnh 1.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên

ẢNH: THÀNH SỰ

Trước đó, tối 25.4, trong chương trình văn nghệ do Trường THCS TT.Ba Tơ (ở xã Ba Tơ, Quảng Ngãi) tổ chức, em T.C.T (15 tuổi, học sinh lớp 9) không may bị điện giật tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại sân khấu bị rò rỉ điện. Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân em T. tử vong là do điện giật.

Theo cơ quan công an, khi tổ chức văn nghệ, Trường THCS TT.Ba Tơ có thuê đơn vị tổ chức sự kiện. Ông Tạ Hoàng Nguyên tiếp nhận từ đơn vị tổ chức sự kiện hạng mục ánh sáng cho sân khấu. Thời điểm diễn văn nghệ trời có mưa. Một số học sinh phát hiện khu vực biểu diễn có điện bị rò rỉ và cũng đã báo cho nhà trường. Đến tiết mục có T. tham gia thì em bị điện giật tử vong.

Học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ: Khởi tố người làm ánh sáng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn, khiến nam học sinh lớp 9 tử vong

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, tối 25.4, Trường THCS TT.Ba Tơ tổ chức biểu diễn văn nghệ. Đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, trong lúc di chuyển từ sân khấu xuống dưới, em T.C.T (học sinh lớp 9) vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật. Sau khi bị điện giật, nạn nhân có nhiều vết bỏng trên cơ thể và tử vong sau đó.

Sau sự cố điện giật, nhà trường và gia đình đã trình báo sự việc đến Công an TT.Ba Tơ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Điện giật khởi tố Quảng Ngãi tử vong Học sinh tử vong
