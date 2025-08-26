Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

Ngày 26.8, Công an xã Đông Thạnh cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà trên đường Bùi Công Trừng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người tử vong đến nhà xác để phục vụ công tác điều tra ẢNH: TRẦN kHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà trên đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) TP.HCM, nên báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra. Qua kiểm tra, người này không mang theo giấy tờ tùy thân.

Theo người dân, người này không ở trong căn nhà trên, mà là người từ bên ngoài đến.

Đến 18 giờ 45 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Thi thể người đàn ông tử vong được đưa đến nhà nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.