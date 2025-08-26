Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khi đang tập luyện bơi thuyền thì ngất xỉu, sau đó tử vong

Thanh Lộc
Thanh Lộc
26/08/2025 20:12 GMT+7

Một người đàn ông tại xã Lệ Thủy (Quảng Trị) khi đang tập luyện bơi thuyền thì bị ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 26.8, thông tin từ UBND xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), một người đàn ông trên địa bàn vừa tử vong khi đang tập luyện bơi thuyền.

Lúc 15 giờ ngày 26.8, ông P.T.H (61 tuổi, trú tại thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy) tập luyện bơi thuyền trên sông Kiến Giang cùng các vận động viên khác, khi bơi thuyền đến đoạn sông thuộc thôn Lộc Thượng thì ông ngất xỉu.

Quảng Trị: Một người tử vong sau khi tập luyện bơi thuyền- Ảnh 1.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông H. đã không qua khỏi

ẢNH: T.L

Phát hiện vụ việc, các vận động viên trên thuyền đã lập tức đưa ông H. lên bờ và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. đã không qua khỏi.

Hiện tại, thi thể ông H. đã được đưa về để gia đình để chức hậu sự và mai táng theo phong tục.

Những ngày gần đây, nhiều người dân tại Lệ Thủy đang tập luyện bơi thuyền để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Tin liên quan

2 người tử vong do dùng điện bẫy chuột

2 người tử vong do dùng điện bẫy chuột

Tại Hưng Yên xảy ra 2 vụ dùng điện để bẫy chuột khiến 2 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Bơi thuyền Quảng Trị tử vong sông Kiến Giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận