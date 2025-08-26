Khi đang tập luyện bơi thuyền thì ngất xỉu, sau đó tử vong

Ngày 26.8, thông tin từ UBND xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), một người đàn ông trên địa bàn vừa tử vong khi đang tập luyện bơi thuyền.

Lúc 15 giờ ngày 26.8, ông P.T.H (61 tuổi, trú tại thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy) tập luyện bơi thuyền trên sông Kiến Giang cùng các vận động viên khác, khi bơi thuyền đến đoạn sông thuộc thôn Lộc Thượng thì ông ngất xỉu.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông H. đã không qua khỏi ẢNH: T.L

Phát hiện vụ việc, các vận động viên trên thuyền đã lập tức đưa ông H. lên bờ và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. đã không qua khỏi.

Hiện tại, thi thể ông H. đã được đưa về để gia đình để chức hậu sự và mai táng theo phong tục.

Những ngày gần đây, nhiều người dân tại Lệ Thủy đang tập luyện bơi thuyền để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.