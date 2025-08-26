Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Trị: Bị bắn tử vong khi 'nói chuyện' với nhóm người lạ

Bá Cường
Bá Cường
26/08/2025 18:52 GMT+7

Một nam thanh niên ở Quảng Trị xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 người đi đường và bị một người trong nhóm này rút súng bắn vào bụng khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện sau đó.

Ngày 26.8, thông tin từ UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị nhóm người dùng súng bắn tử vong.

Quảng Trị: Một thanh niên bị súng bắn tử vong khi gặp nhóm người lạ- Ảnh 1.

Hai trong nhóm 4 người lạ mặt dùng súng bắn anh T.

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 25.8, anh H.V.T (23 tuổi, ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) trên đường đi về nhà, khi đến ngã ba giao nhau giữa QL9 với tuyến đường liên thôn Khe Hà, anh T. gặp nhóm gồm 4 người lạ mặt đi trên 2 xe máy dừng bên đường.

Lúc này, anh T. tiến đến nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Một người trong nhóm người này rút súng bắn vào bụng anh T., sau đó bỏ trốn.

Anh T. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Krông Klang, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do viên đạn xuyên qua động mạch và đâm vào cột sống, anh T. đã tử vong.

"Theo lời kể của gia đình, trong lúc anh T. vẫn còn tỉnh táo, người nhà đã hỏi có quen biết nhóm người này không nhưng T. nói không, đều là người lạ mặt", đại diện lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp nói.

Sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, đến sáng nay (26.8) đã tạm giữ nhóm 4 người nói trên.

Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ nam thanh niên bị nhóm người lạ mặt bắn tử vong. 

