2 người tử vong do dùng điện bẫy chuột

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 7 giờ ngày 21.8, Công an P.Trà Lý (Hưng Yên) nhận tin báo về việc phát hiện ông P.Đ.T (51 tuổi, trú P.Trà Lý) tử vong tại khu vực ruộng lúa của gia đình đang canh tác ở xứ Đồng Gia Lễ (Tổ dân phố Gia Lễ, P.Trà Lý).



Thiết bị kích điện dùng để bẫy chuột ẢNH: TIẾN DOANH

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định trong quá trình cấy lúa, ông T. dùng điện để bẫy chuột và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 17.8, bà N.T.T (64 tuổi, trú xã Quỳnh An, Hưng Yên) cũng tử vong do vướng phải đường dây điện dùng để bẫy chuột. Cơ quan công an xác định thời điểm xảy ra sự việc, bà T. bất cẩn khi dùng điện để bẫy chuột lúc trời mưa.

Hiện trường xảy ra vụ việc của bà T. ẢNH: TIẾN DOANH

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trên thực tế, không ít người dùng điện để diệt chuột vì có chi phí thấp. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.



Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức pháp luật, tuyệt đối không dùng điện để bẫy chuột, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chọn các biện pháp diệt chuột an toàn và hợp pháp như đặt bẫy cơ học, sử dụng bả diệt chuột sinh học, nuôi mèo…

Đồng thời, khi phát hiện có hành vi sử dụng điện để bẫy chuột, người dân cần lập tức báo ngay cho chính quyền để ngăn chặn, xử lý.