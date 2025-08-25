Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 người tử vong do dùng điện bẫy chuột

Trần Cường
Trần Cường
25/08/2025 18:36 GMT+7

Tại Hưng Yên xảy ra 2 vụ dùng điện để bẫy chuột khiến 2 người tử vong.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 7 giờ ngày 21.8, Công an P.Trà Lý (Hưng Yên) nhận tin báo về việc phát hiện ông P.Đ.T (51 tuổi, trú P.Trà Lý) tử vong tại khu vực ruộng lúa của gia đình đang canh tác ở xứ Đồng Gia Lễ (Tổ dân phố Gia Lễ, P.Trà Lý).

2 người ở Hưng Yên tử vong vì dính vào bẫy chuột điện của chính mình - Ảnh 1.

Thiết bị kích điện dùng để bẫy chuột

ẢNH: TIẾN DOANH

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định trong quá trình cấy lúa, ông T. dùng điện để bẫy chuột và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 17.8, bà N.T.T (64 tuổi, trú xã Quỳnh An, Hưng Yên) cũng tử vong do vướng phải đường dây điện dùng để bẫy chuột. Cơ quan công an xác định thời điểm xảy ra sự việc, bà T. bất cẩn khi dùng điện để bẫy chuột lúc trời mưa.

2 người ở Hưng Yên tử vong vì dính vào bẫy chuột điện của chính mình - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc của bà T.

ẢNH: TIẾN DOANH

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trên thực tế, không ít người dùng điện để diệt chuột vì có chi phí thấp. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức pháp luật, tuyệt đối không dùng điện để bẫy chuột, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chọn các biện pháp diệt chuột an toàn và hợp pháp như đặt bẫy cơ học, sử dụng bả diệt chuột sinh học, nuôi mèo…

Đồng thời, khi phát hiện có hành vi sử dụng điện để bẫy chuột, người dân cần lập tức báo ngay cho chính quyền để ngăn chặn, xử lý.

Tin liên quan

Dùng điện giăng bẫy chuột khiến 1 người tử vong

Dùng điện giăng bẫy chuột khiến 1 người tử vong

Người đàn ông dùng điện từ bình ắc quy giăng bẫy chuột ở ruộng lúa, khiến 1 người dân địa phương bị điện giật tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Hưng Yên bẫy chuột bằng điện tử vong vì dùng điện bẫy chuột diệt chuột sử dụng điện an toàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận