Thanh Hóa: Dùng điện diệt chuột làm 2 người chết, bị khởi tố

Ngày 13.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Tình (45 tuổi, ngụ thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, H.Nông Cống, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giết người.



Bị can Nguyễn Văn Tình tại cơ quan công an CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, do chuột phá lúa của gia đình nên ngày 9.3, Nguyễn Văn Tình đã giăng dây thép (loại dây cỡ 1 ly, không có vỏ bọc) xung quanh ruộng lúa, sau đó đấu điện vào dây thép để diệt chuột.

Đến đêm 9.3, anh N.M.C (31 tuổi), và anh N.V.C (23 tuổi, đều ngụ thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung) đi đánh cá ngoài đồng, vô tình vướng phải dây điện do Nguyễn Văn Tình giăng xung quanh ruộng lúa, nên bị điện giật. Hậu quả, anh N.MC và anh N.V.C đều tử vong tại chỗ.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi giăng đây thép và nối điện, Nguyễn Văn Tình không làm biển báo, đèn cảnh báo, không thông báo cho người dân và chính quyền địa phương, cũng không trông coi việc sử dụng điện để diệt chuột ngoài đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Tình đã đến Công an xã Trường Trung đầu thú. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.