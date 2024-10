Đi bẫy chuột tiện đường trộm cắp sâm Ngọc Linh

Ngày 31.10, Công an H.Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam A Ngang (31 tuổi, ở xã Tu Mơ Rông, H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh.

A Ngang bị khởi tố để phục vụ điều tra về hành vi trộm sâm Ngọc Linh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, ngày 21.10, anh A Tâm (34 tuổi, ở thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, H.Đăk Glei) phát hiện bị kẻ trộm đột nhập vào vườn, đánh cắp 350 gốc sâm Ngọc Linh. Anh A Tâm đã làm đơn trình báo Công an H.Đăk Glei.

Nhận được tin báo, Công an H.Đăk Glei đã cử lực lượng trinh sát điều tra phối hợp Công an xã Mường Hoong và Công an xã Ngọc Linh rà soát địa bàn, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định A Ngang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, A Ngang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, đêm 7.10, A Ngang mang đèn pin và ba lô đi đặt bẫy chuột tại khu vực rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (xã Ngọc Linh).

Cơ quan công an đã thu giữ 350 gốc sâm Ngọc Linh là tang vật trong vụ án ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đặt bẫy xong, A Ngang phát hiện một vườn trồng sâm Ngọc Linh không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp sâm để mang về trồng. A Ngang men theo đường bờ rào của vườn sâm, thấy một khu vực chưa được rào chắn nên đã theo đường này để lén lút xâm nhập vào vườn, nhổ trộm 350 gốc sâm Ngọc Linh.

Sau khi nhổ trộm sâm, A Ngang mang đi cất giấu trong rừng gần khu vườn sâm của mình tại thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh). Để trồng số sâm đã trộm cắp, ngày 17.10, A Ngang thuê một người khác làm 2 luống đất trồng sâm trong vườn của mình và trả công bằng 53 gốc sâm đã trộm được. Khi người làm thuê hỏi nguồn gốc sâm thì A Ngang nói dối là mua của người khác nên người này không hỏi nữa.

Đến ngày 22.10, sau 1 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt được A Ngang và tịch thu toàn bộ 350 gốc sâm Ngọc Linh đã trộm cắp. Hiện cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý A Ngang theo quy định của pháp luật.