Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ: Điện rò rỉ từ trước?

Chiều 26.4, ông Nguyễn Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS TT.Ba Tơ (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi), đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến vụ một học sinh của trường bị điện giật tử vong khi đang diễn văn nghệ.

Hiện trường vụ nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong trong lúc diễn văn nghệ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo báo cáo, để tổ chức chương trình văn nghệ, Trường THCS TT.Ba Tơ đã liên hệ và thuê dịch vụ trọn gói âm thanh, ánh sáng, sân khấu của ông Trần Đình Thịnh (ở xã Ba Động, H.Ba Tơ).

Ngày 24.4, ông Thịnh đến ráp sân khấu tại sân nhà trường, sáng 25.4 ráp nhạc và tiến hành cho các tiết mục chạy thử chương trình. Chiều cùng ngày, tiếp tục lắp đặt ánh sáng, trang trí. Trong buổi chiều ngày 25.4, trời mưa to từ 16 giờ đến gần 17 giờ.

Sau đó có một số lớp xin chạy lại chương trình và không có vấn đề gì xảy ra. Đến 19 giờ 20 ngày 25.4, chương trình văn nghệ được khai mạc. Khoảng 40 phút sau, một giáo viên đã báo cho ông Lộc về việc học sinh nói dưới chân tê tê, khả năng bị rò điện.

Sau khi nghe thông tin, ông Lộc đã báo và yêu cầu ông Trần Đình Long Vũ kiểm tra và khắc phục ngay. Vài phút sau, ông Lộc gọi hỏi ông Vũ đã kiểm tra và khắc phục lại hệ thống điện chưa, có đảm bảo an toàn không thì được ông Vũ trả lời "đã cho kiểm tra và khắc phục hết rồi, anh cứ an tâm", thời điểm này, tiết mục văn nghệ vẫn đang diễn ra.

Chương trình văn nghệ tiếp tục đến tiết mục thứ 18/20 (khoảng hơn 21 giờ 30 cùng ngày), ông Lộc nhận được điện thoại của giáo viên báo có học sinh bị điện giật, người bị nạn là em T.C.T (đang học lớp 9). Em T. tử vong sau 30 phút khi sự việc xảy ra.

Sau khi nhận thông tin có học sinh tử vong, ông Nguyễn Văn Lộc đến trụ sở Công an TT.Ba Tơ để trình bày lại vụ việc. Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời ông Lộc đến trường để làm việc. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm việc với các thành viên của dịch vụ cho thuê âm thanh, ánh sáng để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến em T.C.T tử vong.