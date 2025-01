Chương trình văn nghệ - giải trí Tết Nguyên đán 2025

Sóng 25 "bùng nổ" đêm giao thừa

Bùng nổ sân khấu Sóng 25 (ảnh, phát sóng đồng thời trên các kênh HTV2 - Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ, VieON vào đêm giao thừa) là những bản hit của show Anh trai "say hi" được đông đảo người trẻ yêu thích như: Hào quang, Catch Me If You Can, Kim phút kim giờ… với phiên bản mới chỉ có tại sân khấu này. Chương trình còn xây dựng bản mashup các ca khúc đình đám được thể hiện qua sự kết hợp giữa 2 thế hệ ca sĩ: NSND Thanh Lam, Hà Trần, Vũ Thảo My và Orange; màn hòa giọng giữa Thùy Chi, Lương Bích Hữu, Hoàng Hải, Hà Trần hay bộ ba Quân A.P, Anh Tú và Hà Nhi... Những gương mặt nổi bật của Rap Việt 2024 như B Ray, Robber, Gill, Nhật Hoàng, CoolKid, Tiêu Minh Phụng… cũng sẽ xuất hiện trong các màn trình diễn của Sóng 25. Tiết mục mới lạ là màn "bắt tay" giữa Quang Hùng MasterD - Tăng Duy Tân với ca khúc Ánh mắt biết cười viết riêng cho Sóng 25… Và hài kịch - "đặc sản" của Sóng 25 là vở Bí mật gia tộc, mang đến nhiều tiếng cười cho năm mới.

Thiên Anh