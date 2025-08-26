Quảng Ngãi tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Từ đầu năm 2025 đến nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi liên tục triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đã ban hành hàng loạt văn bản gửi đến doanh nghiệp, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng xử lý 40 kiến nghị liên quan đến đất đai, thuế và thủ tục hành chính. Trong đó, hơn 58% kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm.

Ông Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp vào chiều 26.8 ẢNH: P.A

So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị tăng thêm 17 đơn vị, cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền Quảng Ngãi. Hiện còn 19 kiến nghị đang tiếp tục được theo dõi, giải quyết, chủ yếu vướng ở cơ chế chính sách chung cần phối hợp với bộ, ngành trung ương.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hoàng Giang khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, coi đây là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến chính sách thuê đất, ưu đãi đầu tư, thuế và quy hoạch.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, trao đổi những vấn đề doanh nghiệp kiến nghị ẢNH: P.A

Liên quan đến chính sách thuê đất, thuế của một số doanh nghiệp ở xã Măng Đen (trước đây là TT.Măng Đen, H.Kon Plông, Kon Tum), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ quy hoạch khu vực này. Ông giải thích, có doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và hoạt động nhiều năm, nhưng chưa hoàn tất đầy đủ các quy định về đất đai, thuế. "Dù việc rà soát có phức tạp, vất vả thì cũng phải thực hiện để bảo đảm đúng quy định", ông Giang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cũng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phải giải thích rõ cho doanh nghiệp về nguyên nhân chậm trễ trong xử lý thủ tục, cũng như các kiến nghị mà doanh nghiệp đã gửi lên.

Để nâng cao hiệu quả hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân công cụ thể cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng các địa phương liên quan phối hợp trực tiếp giải quyết kiến nghị. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi sẽ đôn đốc, tham mưu kịp thời, đồng thời đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị chậm trễ.

Giải pháp dài hạn

Theo kế hoạch, Quảng Ngãi sẽ tổ chức định kỳ 2 hội nghị đối thoại doanh nghiệp mỗi năm, coi đây là kênh quan trọng để nắm bắt thực tiễn, điều chỉnh chính sách và giải quyết kịp thời khó khăn. Song song đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Nhiệm, đại diện nhóm doanh nghiệp sản xuất rượu sim tại xã Măng Đen, kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách thuế ẢNH: P.A

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh sự phát triển của doanh nghiệp chính là nền tảng để tỉnh bứt phá trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Việc đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất sẽ giúp Quảng Ngãi khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với tỷ lệ giải quyết dứt điểm kiến nghị gần 60% chỉ trong 8 tháng, Quảng Ngãi cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong cải cách hành chính. Dù còn một số vướng mắc phụ thuộc chính sách vĩ mô, song sự chủ động của lãnh đạo tỉnh cùng tinh thần cầu thị, trách nhiệm của các sở, ngành đã tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng khốc liệt, sự kiên trì đối thoại, tháo gỡ kịp thời và nỗ lực hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội chính là chìa khóa để Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ đầu tư trong thời gian tới.