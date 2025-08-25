Quảng Ngãi: Đổi mới phong trào thi đua, gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính...

Thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng

Ngày 25.8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1, giai đoạn 2025 - 2030, nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 1 (2025 - 2030) ẢNH: P.A.

Tham dự đại hội có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng gần 200 điển hình tiên tiến đại diện cho nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1 là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để nhìn lại, đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua từ sau đại hội năm 2020 của hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trong bối cảnh và yêu cầu phát triển mới.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại đại hội ẢNH: P.A.

Theo ông Giang, thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tại Quảng Ngãi và Kon Tum cũ được triển khai sôi nổi, rộng khắp, tiêu biểu. Đó là phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân hưởng ứng, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng.

Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính

Trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua, gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo… qua đó tạo nền tảng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển bền vững.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Võ Văn Quỳnh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi

ẢNH: P.A.

Nhờ đó, kinh tế, xã hội Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả ấn tượng: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,3%/năm, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành cả nước; quy mô kinh tế đạt 188.700 tỉ đồng, đứng thứ 23/34… Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, bảo đảm đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện, trở thành tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu và cống hiến. Họ là minh chứng sống động cho tinh thần "người tốt, việc tốt" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc ẢNH: P.A

Phát biểu tại đại hội, ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định, thi đua yêu nước là hiện thân sinh động của tinh thần cách mạng, khơi dậy và nhân lên những giá trị cao đẹp như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên.

Tại đại hội, ông Võ Văn Quỳnh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; 5 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 14 tập thể và 46 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.