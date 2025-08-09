Thúc đẩy các phong trào thi đua nước rút hoàn thành mục tiêu

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng, và các thành viên Hội đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Các cấp, ngành, địa phương đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hoàn thành những mục tiêu phát triển để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp… Trong bối cảnh đó, công tác thi đua, khen thưởng là chất xúc tác mạnh mẽ, tạo động lực, truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn xã hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, khí thế thi đua sôi nổi tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ẢNH: TTXVN

Lưu ý các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất lớn, đặc biệt chỉ hơn 20 ngày nữa là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy các phong trào thi đua nước rút hoàn thành những mục tiêu đề ra; làm tốt công tác khen thưởng, trao tặng tập thể, cá nhân các bộ, ngành, địa phương danh hiệu vinh dự nhà nước tại các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự phát triển KT-XH, xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chỉ rõ phải làm đúng quy trình, đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó khích lệ, động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.