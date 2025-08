Người lao động đối diện làn sóng thất nghiệp

Tuổi cao - cơ hội thấp

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội những ngày cuối tháng 7, số người đến khai báo, làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lúc nào cũng tấp nập. Những người lao động đến đây đều lặng lẽ chờ đợi với vẻ mặt ưu tư, phảng phất nỗi buồn.

Người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTDVVL Hà Nội ảnh: T.Hằng

Trong lúc ngồi chờ đến lượt đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh Nguyễn Thành Nam, kỹ sư kỹ sư tư vấn giám sát công trình thủy điện 43 tuổi, ở P.Tương Mai (Hà Nội), chia sẻ: "Tôi có 20 năm bôn ba khắp các công trình thủy điện trong và ngoài nước. Đầu năm nay, công ty sáp nhập các phòng ban, số lượng nhân sự phòng tôi lên đến cả trăm người. Việc ít, người nhiều, lương thấp và cũng có tuổi rồi nên tôi xin nghỉ để các anh em trẻ ở lại cống hiến".

Ở tình cảnh buộc phải nghỉ việc do công ty dừng hoạt động, chị Cao Thị Thanh Thủy, nhân viên truyền thông ở P.Tây Hồ, bộc bạch: "Tôi hưởng trợ cấp thất nghiệp được 3 tháng, cống hiến hơn 15 năm rồi cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp, nhưng đến đây được xem danh sách các đơn vị tuyển dụng thì thấy tìm việc đúng chuyên môn của mình khó thật. Phần nhiều dành cho lao động phổ thông hoặc các đơn vị tuyển dụng chọn những bạn trẻ tuổi đời dưới 35".

Mặc dù 11 giờ 30 hết giờ làm việc buổi sáng song vẫn còn nhiều người lao động chờ làm thủ tục. Chị Nguyễn Thùy Linh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ, cho hay: "Từ 1.7, việc tiếp nhận hồ sơ BHTN online trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại dừng nên số người lao động đến đăng ký trực tiếp tăng cao hơn. Chúng tôi tạo điều kiện tối đa hỗ trợ người lao động làm thủ tục hưởng chế độ, dù phải làm thêm giờ".

Theo phản ánh của người lao động, việc tạm dừng khai báo thủ tục hưởng BHTN online cũng khiến người lao động vất vả đi lại nhiều hơn. Anh Trần Hồng Sơn, ở xã Thường Tín, cho hay: "Trước tôi chỉ khai báo online, nhưng tháng này phải đến tận nơi, đi 20 km đến lại phải xếp hàng chờ đợi nên mất cả buổi sáng. Nhiều người đến muộn phải chờ sang tận buổi chiều".

Học cao cũng thất nghiệp

Theo TTDVVL Hà Nội, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 6.2025 tăng khoảng 14,8% so với tháng trước, tương ứng 8.111 hồ sơ. Điều này phản ánh thị trường lao động vẫn chịu nhiều biến động và nguy cơ mất việc của người lao động vẫn ở mức cao.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc TTDVVL Hà Nội, chia sẻ trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin trên 7.700 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm cho thấy: nhóm lao động từ 25 - 34 tuổi và từ 35 - 54 tuổi vẫn chiếm đa số trong số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, nhóm tuổi 25 - 34 chiếm 47,4%; nhóm tuổi 35 - 54 chiếm 40,28%.

Một số ngành nghề đang trong quá trình tái cấu trúc và sàng lọc nhân sự, có nguy cơ thất nghiệp cao, trong đó tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán chiếm 23,62%; công nghệ thông tin, viễn thông có tỷ lệ thất nghiệp 47,24%, tăng mạnh so với tháng 5 (39,20%). Trong khi đó, dệt may, giày da, nhuộm tỷ lệ thất nghiệp chỉ chiếm 4,95%, đồng nghĩa với ngành này đang dần ổn định trở lại.

"Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 32,6% là tín hiệu đáng báo động, cho thấy ngay cả nhóm lao động có bằng cấp cũng đang phải đối mặt với áp lực thất nghiệp ngày càng lớn. Cạnh đó, lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 52,32%. Điều này phản ánh nhu cầu sử dụng lao động có trình độ chuyên môn của các doanh nghiệp ngày càng cao", ông Thành chia sẻ.

Về nguyên nhân thất nghiệp, theo ông Thành, có thể do hết hạn hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận; doanh nghiệp thu hẹp, giải thể; người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải; lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt, mất việc do nguyên nhân khác chiếm 50,08%, tăng gần 10% so với tháng trước.

Mở rộng tuyển dụng tới nhóm lao động nghỉ 178

Để giúp người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, trong tháng 6, TTDVVL Hà Nội đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho khoảng 3.900 người lao động, hỗ trợ học nghề cho 66 người.

Tháng 7, đơn vị này đã phối hợp với 5 địa phương phía bắc là Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Đây cũng là hoạt động tận dụng tối đa cung cầu từ các địa phương, hỗ trợ người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, doanh nghiệp có nhiều cơ hội tuyển dụng hơn. Thông qua các phiên, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng được lao động, người lao động đã tìm được việc làm thực sự phù hợp.

Chia sẻ thêm về các giải pháp hỗ trợ người lao động, đặc biệt là lao động trung niên, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo chế độ 178 và nghỉ do sắp xếp dôi dư, Phó giám đốc TTDVVL cho hay: "Chúng tôi đang thu thập nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là mở rộng đến nhóm sử dụng lao động trung niên, dôi dư. Trong thời gian tới, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, khi có nguồn khảo sát về nhu cầu tìm việc ở các xã phường, căn cứ vào từng khu vực, chúng tôi cũng sẽ phối hợp chủ động tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động dành cho đối tượng nghỉ 178 và đối tượng dôi dư sau sắp xếp".

Theo ông Thành, với những người lao động trên 35 tuổi, nếu tay nghề, kỹ năng hạn chế so với thời điểm hiện tại hoặc chưa bắt kịp thì có thể tự rèn luyện hoặc tự bồi đắp cho mình những kiến thức, kỹ năng phù hợp để sớm quay trở lại thị trường lao động, có thu nhập để ổn định cuộc sống. Người lao động cũng có thể đến các sàn giao dịch vệ tinh, cán bộ tại đây sẵn sàng hỗ trợ cho nhóm lao động này giải quyết hết sức có thể.

Trong thời gian tới, để các phiên giao dịch việc làm hiệu quả hơn, ông Thành cho rằng, cần có sự chia sẻ, liên thông về cơ sở dữ liệu để người lao động có thể biết sâu hơn, kỹ hơn về các vị trí tuyển dụng, vị trí việc làm, từ đó có thể chủ động tham gia phỏng vấn tìm kiếm việc làm.

"Chúng tôi đang hoàn thiện Cổng thông tin Vieclamhanoi.net, trong đó tích hợp cả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hoạt động tổ chức các phiên giao dịch, hy vọng vừa tận dụng tối đa nguồn lực về cung cầu, vừa lưu trữ, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tốt hơn", ông Thành nói và cho biết.