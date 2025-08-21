Trường tiểu học hơn 42 tỉ đồng ở Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động

Ngày 21.8, tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), Tập đoàn Hòa Phát và Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Trường tiểu học Bình Đông. Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo địa phương, giáo viên và học sinh.

Trường tiểu học Bình Đông (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) ẢNH: H.THANH

Trường tiểu học Bình Đông được Tập đoàn Hòa Phát đầu tư xây dựng theo hình thức "chìa khóa trao tay" với tổng vốn 42 tỉ đồng. Sau hơn 14 tháng thi công, công trình hoàn thành kịp thời trước thềm năm học mới 2025 - 2026, mang đến niềm hân hoan cho thầy trò nơi đây.

Trường tiểu học Bình Đông tọa lạc trên khu đất rộng hơn 1,2 ha, được thiết kế đạt chuẩn quốc gia và hướng đến mô hình trường học chất lượng cao. Công trình gồm 3 dãy nhà 3 tầng, với 38 phòng học, 4 phòng bộ môn, 14 phòng chức năng, cùng hệ thống phụ trợ đầy đủ: nhà để xe, phòng bảo vệ, hành lang kết nối, cây xanh, trạm bơm phòng cháy chữa cháy…

Sức chứa hơn 1.300 học sinh, cơ sở vật chất hiện đại, không gian thoáng mát và thư viện mới khang trang đã biến Trường tiểu học Bình Đông trở thành một trong những ngôi trường đáng mơ ước nhất tại Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tuy (đầu tiên từ trái sang) dự lễ bàn giao Trường tiểu học Bình Đông

ẢNH: P.A

Theo ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, tại Quảng Ngãi, đơn vị không chỉ chú trọng sản xuất kinh doanh mà còn dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Với Trường tiểu học Bình Đông, mục tiêu lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát là mang đến một môi trường học tập chất lượng, nơi thầy và trò có điều kiện phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ.

Trao quà cho học sinh tại lễ bàn giao ẢNH: P.A

Trước Trường tiểu học Bình Đông, Tập đoàn Hòa Phát từng tài trợ hơn 5 tỉ đồng để nâng cấp Trường THCS Bình Đông và Trường mầm non 18/3. Tính đến nay, tổng ngân sách dành cho các hoạt động an sinh xã hội tại Quảng Ngãi đã lên đến 175 tỉ đồng, tập trung vào giáo dục, y tế, giao thông và cộng đồng.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường Lữ Thế Lâm, việc đưa Trường tiểu học Bình Đông vào sử dụng không chỉ góp phần hiện đại hóa hệ thống giáo dục địa phương mà còn cho thấy sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với cộng đồng.