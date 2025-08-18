Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường: Từ đất lửa đến khát vọng mới

Sáng 18.8, tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường (18.8.1965 - 18.8.2025). Sự kiện không chỉ tri ân lịch sử mà còn khơi dậy lòng tự hào, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đông đảo cán bộ, nhân dân và gần 100 cựu chiến binh Trung đoàn 1 (Trung đoàn Ba Gia), cựu bộ đội địa phương, du kích từng trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử 60 năm trước.

Các cựu chiến binh Trung đoàn Ba Gia, từng tham gia trận Vạn Tường năm xưa ẢNH: P.A

Dấu son bất diệt trong lịch sử

Ngày 18.8.1965, quân và dân Quảng Ngãi đã anh dũng đánh bại cuộc hành quân mang tên "Ánh sáng sao" của 9.000 quân Mỹ với sự yểm trợ của hàng trăm xe tăng, pháo, máy bay và tàu chiến.

Chiến thắng Vạn Tường là trận đánh quy mô lớn đầu tiên đánh bại quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường miền Nam, tạo tiếng vang lớn trong và ngoài nước.

Ông U Huấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: P.A

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường ẢNH: P.A

Ôn lại trận đánh, ông U Huấn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhấn mạnh: "60 năm đã trôi qua, nhưng Chiến thắng Vạn Tường mãi là dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng, hun đúc tinh thần kiên cường, bất khuất cho các thế hệ hôm nay và mai sau".

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5, khẳng định: "Thắng lợi Vạn Tường là đòn phủ đầu giáng mạnh vào quân viễn chinh Mỹ, chứng minh quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đánh bại đội quân xâm lược hiện đại".

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5, phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: P.A

Ký ức về những ngày lửa đạn ở Vạn Tường vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cựu chiến binh Trịnh Phú Thiện (Trung đoàn 1). Ông bồi hồi kể: "Dù phần lớn chúng tôi khi ấy còn rất trẻ, nhưng ai cũng chiến đấu với tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Máu và tuổi xuân đã gửi lại nơi chiến địa, nhưng niềm tin sắt son vào ngày đất nước thống nhất đã làm nên sức mạnh phi thường".

Ông Trịnh Phú Thiện, cựu chiến binh tham gia trận Vạn Tường, xúc động khi ôn lại kỷ niệm trận chiến xưa ẢNH: P.A

Không chỉ mang ý nghĩa quân sự, Chiến thắng Vạn Tường còn khơi dậy khí thế cách mạng trên toàn miền Nam, mở đường cho nhiều thắng lợi tiếp theo ở Đức Phổ, Sơn Tịnh, Tây Ba Tơ… Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của chiến tranh nhân dân, cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chủ lực và bộ đội, du kích địa phương.

Khát vọng vươn lên

Tròn 60 năm sau, vùng đất từng là "tọa độ lửa" năm xưa nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Vạn Tường trở thành trung tâm công nghiệp với Khu kinh tế Dung Quất, nơi đặt nhà máy lọc dầu đầu tiên của cả nước và hàng trăm dự án lớn.

Năm 2024, Khu kinh tế Dung Quất ghi nhận giá trị sản xuất công nghiệp gần 124.000 tỉ đồng; hàng hóa thông qua cảng nước sâu Dung Quất đạt hơn 14 triệu tấn; thu ngân sách 24.500 tỉ đồng, đưa Quảng Ngãi vào nhóm địa phương có nguồn thu cao.

Từ một vùng đất gắn liền với máu lửa chiến tranh, Vạn Tường hôm nay đã trở thành "trận địa mới" của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là minh chứng cho tinh thần bất khuất, sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng của người dân Quảng Ngãi.