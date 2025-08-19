Tập đoàn Vingroup được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất

Theo đó, tại lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, tại điểm cầu khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Tập đoàn Vingroup.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tập đoàn Vingroup ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và đất nước.

Cũng tại điểm cầu khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng ba tặng các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao bằng khen tặng 15 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là công trình trọng điểm cấp nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án có tổng quy mô lên tới 900.000 m2, được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của thủ đô.

Công trình được khởi công ngày 30.8.2024, bàn giao mặt bằng ngày 27.6.2025, chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của thủ đô

Vingroup với vai trò là chủ đầu tư kiêm tổng thầu thi công đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, từ chủ động lên phương án thiết kế, điều phối nhân lực, máy móc và vật tư đến đảm bảo chuỗi cung ứng, khớp nối các nhà thầu.

Trong thời gian thi công, đơn vị đã huy động hàng trăm nhà thầu, cao điểm công trình có khoảng 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc; với 800 - 1.000 máy móc thiết bị huy động từ nhiều địa phương, trong đó có cẩu tải trọng lớn từ 300 - 500 tấn, xe siêu trường siêu trọng.

Công trường cũng hoạt động với cường độ tối đa, bố trí 3 ca thi công không ngừng nghỉ suốt 24/7, tối ưu hóa từng phút giây để đạt tiến độ vượt bậc, rút ngắn thời gian thi công tới 60%.

Song song với việc giải quyết hài hòa thách thức giữa thiết kế phức tạp, hệ kết cấu lớn và tiến độ hoàn thành, Vingroup luôn bám sát từng hạng mục, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ an toàn, chất lượng và sự bền vững của công trình.