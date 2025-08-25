Doanh nghiệp trẻ tham gia kiến tạo chính sách

Chương trình do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Trường ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM (HGBA) đồng tổ chức.

Các đại biểu chủ trì hội thảo

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Ban tổ chức cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, nền kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp bách phải kiến tạo thể chế thực sự thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng làm tiền đề cho việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế tư nhân, đó là các Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Chính phủ triển khai các Nghị quyết này.

Đông đảo doanh nhân, nhà nghiên cứu hoạch định chính sách pháp lý tham gia hội thảo

Hội thảo khoa học với chủ đề: "Thể chế kiến tạo - Khơi thông dòng chảy phát triển", nhằm đưa ra các kiến nghị kịp thời và phù hợp liên quan đến chính sách pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn được nêu trong các Nghị quyết nói trên, với sự tham gia cùng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các Hiệp hội ngành nghề, các Đại học Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế-Luật, Trường ĐH Tài chính-Marketing, Trường ĐH Tôn Đức Thắng…

Hội thảo diễn ra trong 1 ngày làm việc, tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề lớn: Thể chế và chính sách khơi thông dòng chảy phát triển kinh tế tư nhân - nhận diện điểm nghẽn pháp lý, cải cách thủ tục, cơ chế bảo vệ doanh nhân và doanh nghiệp; Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững - bàn về sandbox FinTech, hệ sinh thái ESG, cải cách thuế, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - xu thế tất yếu gắn với quản trị tài sản số, thị trường carbon, bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển đô thị và công trình xanh.

Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Điểm nhấn của hội thảo chính là tính chất cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nhân tư nhân và giới nghiên cứu - hoạch định chính sách pháp lý. Các đại biểu tham gia hội thảo đã thẳng thắn nêu những khó khăn thực tiễn: rủi ro pháp lý, thủ tục chồng chéo, chi phí tuân thủ cao.

Các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý đưa ra khuyến nghị và giải pháp. Đại diện cơ quan quản lý cũng lắng nghe, chia sẻ. Qua đó, phiên thảo luận trở thành diễn đàn cởi mở, nơi tiếng nói của doanh nghiệp không đứng ngoài mà trực tiếp tham gia vào tiến trình kiến tạo chính sách.

Bà bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Pháp luật cần trở thành bệ đỡ cho đổi mới sáng tạo

Trong phát biểu bế mạc hội thảo, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định chương trình đã thành công khi đem lại bức tranh toàn diện, đa chiều về vấn đề pháp lý đối với phát triển kinh tế tư nhân.

Các tham luận trải rộng từ cải cách thuế công bằng, kinh nghiệm quốc tế về sandbox FinTech, tới xây dựng hệ sinh thái ESG bền vững, cùng chung một thông điệp: pháp luật phải là bệ đỡ cho đổi mới sáng tạo, không trở thành rào cản.

Bà nhấn mạnh, kinh tế số, kinh tế xanh và các ngành công nghiệp mới nổi chỉ có thể phát triển khi được hỗ trợ bởi khung pháp lý tiên phong, minh bạch và ổn định, với tinh thần "thể chế kiến tạo" - vừa quản lý, vừa khuyến khích, bảo vệ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu tặng hoa cảm ơn các diễn giả tham gia hội thảo

Tinh thần đối thoại cởi mở của hội thảo đã tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn nêu lên khó khăn, chuyên gia thẳng thắn đề xuất giải pháp, và các cơ quan hoạch định chính sách lắng nghe, chia sẻ, hình thành cơ chế tham vấn chính sách hiệu quả.

Với hơn 60 tham luận, gấp đôi dự kiến ban đầu, hội thảo quy tụ không chỉ các nhà khoa học, giảng viên từ những trường đại học hàng đầu mà còn các chuyên gia uy tín, lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu và chính các doanh nhân trực tiếp kiến tạo giá trị cho nền kinh tế. Đây là minh chứng cho sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp.

Bà Mẫu khẳng định, những vấn đề được nêu ra hôm nay sẽ tiếp tục được tổng hợp, chắt lọc thành các kiến nghị cụ thể gửi tới cơ quan có thẩm quyền, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng chảy phát triển, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, hiện đại và hội nhập.

Bà bày tỏ niềm tin vào sự đồng hành của Nhà nước, sự dấn thân của doanh nhân và sự chung tay của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.