Thời sự Pháp luật

Khởi tố, bắt giam người vợ sát hại chồng sau bữa rượu liên hoan ở Phú Thọ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
23/08/2025 12:33 GMT+7

Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với người vợ ở Phú Thọ, để điều tra về hành vi dùng dao sát hại chồng sau bữa rượu liên hoan.

Ngày 23.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về tội giết người.

Khởi tố, bắt giam người vợ sát hại chồng sau bữa rượu liên hoan ở Phú Thọ- Ảnh 1.

Bị can Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Điều tra ban đầu cơ quan công an xác định, rạng sáng 17.8, Hạ và chồng cùng đi liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ, sau đó giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bất ngờ, Hạ đã sử dụng con dao bằng kim loại, loại dao gọt hoa quả, đâm vào mạn sườn bên trái của chồng, khiến người chồng bị chảy máu. Bị đâm, người chồng bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Phát hiện sự việc, bố mẹ chồng chạy tới can ngăn nhưng không được.

Hé lộ nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Người chồng chạy ra đến sân thì ngã bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hạ và chồng (25 tuổi) cưới nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi. Cả hai làm công nhân, cùng chung một công ty. Tại cơ quan điều tra, Hạ khóc, bày tỏ sự ân hận về hành vi của mình.

Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý.

