Công an TP.HCM bắt 9 người thuộc 2 nhà hàng vì bán 'bóng cười'

Ngày 30.8, đại diện Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an TP.HCM) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 người thuộc 2 nhà hàng trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) vì buôn bán hàng cấm ("bóng cười").

Công an TP.HCM bắt quả tang nhóm người bán bóng cười trái phép ẢNH: CACC

Những bị can bị nói trên gồm: Nguyễn Thị Mỹ Chi (chủ mưu, trực tiếp điều hành), Phan Quỳnh Như, Lương Thị Kiều Nga, Phạm Văn Nam (tham gia bán và phục vụ khách hàng sử dụng khí cười, được hưởng hoa hồng theo doanh thu) thuộc nhà hàng Cloud 9, phường Cầu Ông Lãnh; Phạm Nguyễn Phương Oanh và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (chủ mưu, trực tiếp quản lý, điều hành, nhập hàng và hưởng lợi toàn bộ doanh thu), Phan Ngọc Hào (nhân viên pha chế, tiếp nhận, quản lý, bơm bóng, thu dọn vỏ bình), Nguyễn Võ Ngọc Trân, Hà Thị Ngọc Mai (nhân viên phục vụ trực tiếp khách, thường xuyên bơm bóng) thuộc nhà hàng Vibe, phường Sài Gòn.

Trước đó, ngày 16.8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh kiểm tra hành chính nhà hàng Cloud 9 (đường Cô Bắc). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 khách đang sử dụng “bóng cười”.

Công an thu giữ 8 bình khí cười loại 5,5 kg, 6 vỏ bình đã qua sử dụng, 20 bịch bóng cao su, 333 quả bóng đã dùng, 55 điện thoại di động, nhiều thiết bị Pos, hóa đơn thanh toán và các dụng cụ liên quan.

Nguyễn Thị Mỹ Chi được xác định là thành viên góp vốn, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và tổ chức mua bán khí cười cho quán. Chi liên hệ mua khí từ các đầu mối qua mạng xã hội, thanh toán bằng chuyển khoản, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm khí vào bóng cao su bán cho khách với giá từ 78.000 - 250.000 đồng/quả. Để che giấu, hóa đơn được ghi ký hiệu “Cloud B”, “Bia C9” hoặc mã hóa khác.

Từ đầu năm đến ngày bị phát hiện, nhà hàng này đã tiêu thụ lượng lớn khí cười, với tổng doanh thu bất chính hơn 1,69 tỉ đồng.

Ngày 11.8, Công an TP.HCM cũng phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra nhà hàng Vibe (đường huỳnh Thúc Kháng), do Phạm Nguyễn Phương Oanh làm giám đốc.

Tại đây, công an thu giữ 4 bình khí cười, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, 2 máy Pos, 357 hóa đơn thanh toán cùng nhiều tang vật.

Toàn bộ hoạt động mua bán bóng cười được mã hóa trong phần mềm bán hàng bằng các tên gọi "Happy", "Happy Bottle". Từ đầu năm đến khi bị phát hiện, cơ sở Vibe đã tiêu thụ 2.476 bóng cười và 202 bình khí, với tổng doanh thu bất chính trên 2,5 tỉ đồng.

Công an TP.HCM triệt phá 2 nhà hàng bán bóng cười ẢNH: CACC

Vụ việc xảy ra tại nhà hàng Cloud ẢNH: CACC

4 bị can của nhà hàng Cloud 9 tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Hiện 2 vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nguồn cung cấp khí cười. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh khí cười trái phép trên địa bàn, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn sức khỏe cộng đồng.