Thời sự

TP.HCM: Phát hiện người phụ nữ 42 tuổi tử vong trong phòng trọ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/09/2025 14:08 GMT+7

Người thân tìm đến phòng trọ thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ 42 tuổi đã tử vong, công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường.

Trưa 6.9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường An Hội Đông khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ người phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng trọ hẻm đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cũ.

TP.HCM: Phát hiện người phụ nữ 42 tuổi tử vong trong phòng trọ- Ảnh 1.

Hiện tường nơi phát hiện người phụ nữ 42 tuổi tử vong trong phòng trọ

ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.T.P (42 tuổi, sống ở TP.HCM).

Thông tin ban đầu, sáng nay, người thân trong gia đình nhiều lần liên lạc với bà P. nhưng không nhận được hồi âm. Đến khoảng 9 giờ, họ đến phòng trọ nơi bà P. thuê sinh sống, ở hẻm đường Lê Đức Thọ đập cửa cũng không thấy người này trả lời. Lúc phá cửa vào kiểm tra, người thân tá hỏa phát hiện bà P. đã tử vong nên trình báo công an.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng.

Đến trưa nay, thi thể bà P. được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

