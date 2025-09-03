Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cần cẩu công trình Vành đai 3 sập, 2 công nhân thương vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
03/09/2025 18:31 GMT+7

Trong lúc sửa chữa, cần cẩu tại công trình Vành đai 3 (phường Long Bình, TP.HCM) bất ngờ sập xuống, đè 2 công nhân thương vong.

Chiều 3.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ) và các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cẩu tại công trình Vành đai 3 làm 2 công nhân thương vong.

TP.HCM: Cần cẩu công trình Vành đai 3 sập, 2 công nhân thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập cần cẩu làm 2 công nhân thương vong

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một đội công nhân đang tiến hành sửa chữa cần cẩu phục vụ công trình Vành đai 3, đoạn gần giao lộ Long Sơn - Nguyễn Xiển (phường Long Bình). Đến gần 17 giờ, cần cẩu bất ngờ xảy ra sự cố, đổ sập.

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Long Bình xác nhận, hậu quả của vụ tai nạn làm 1 nam công nhân tử vong và 1 công nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

TP.HCM: Cần cẩu công trình Vành đai 3 sập, 2 công nhân thương vong - Ảnh 2.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn

ẢNH: CTV

Hiện lực lượng chức năng phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ 2 công nhân thương vong.

