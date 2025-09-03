TP.HCM: Cần cẩu công trình Vành đai 3 sập, 2 công nhân thương vong

Chiều 3.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ) và các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cẩu tại công trình Vành đai 3 làm 2 công nhân thương vong.

Hiện trường vụ sập cần cẩu làm 2 công nhân thương vong ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một đội công nhân đang tiến hành sửa chữa cần cẩu phục vụ công trình Vành đai 3, đoạn gần giao lộ Long Sơn - Nguyễn Xiển (phường Long Bình). Đến gần 17 giờ, cần cẩu bất ngờ xảy ra sự cố, đổ sập.

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Long Bình xác nhận, hậu quả của vụ tai nạn làm 1 nam công nhân tử vong và 1 công nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn ẢNH: CTV

Hiện lực lượng chức năng phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ 2 công nhân thương vong.