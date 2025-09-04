Người phụ nữ Nga sau 25 năm ở Việt Nam: 'Rời khỏi TP.HCM là lại nhớ'

Kseniia Kholkina còn có tên như người Việt là Khánh Linh, có ba là người Nga, mẹ người gốc Ukraine. Năm 1988, cha mẹ Kseniia đến dải đất hình chữ S sinh sống và làm việc. Đến năm 1989, họ quay về Ukraine để sinh Kseniia, cô con gái thứ 2 trong gia đình. Đến khi Kseniia 10 tuổi, cả gia đình quyết định quay trở lại Việt Nam và Kseniia gắn bó với đất nước này cho đến nay.

Việt Nam như một giấc mơ

Khi Kseniia đúng 10 tuổi, chị cùng ba mẹ quay trở lại VN, cũng là lúc đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chị. Đầu tiên, Kseniia theo ba mẹ trở lại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) sinh sống. Với gia đình Kseniia, Việt Nam như một giấc mơ, là nơi mà gia đình chị yêu thích mọi thứ từ ẩm thực, phong cảnh đến con người và lối sống nghĩa tình.

Kseniia thời điểm sống ở Vũng Tàu cùng ba mẹ Ảnh: NVCC

"Mẹ tôi rất yêu Việt Nam. Đất nước này luôn trong trái tim của mẹ. Mẹ dạy tôi nhiều thứ của người Việt, nhất là cuộc sống của người Việt. Mẹ kể trong giấc mơ, mẹ cũng mơ về Việt Nam", Kseniia nói.

Lúc sống ở Vũng Tàu, Kseniia theo học tại ngôi trường Việt, sống và lớn lên cùng những người bạn dễ mến. Đến tuổi trưởng thành, Kseniia lên TP.HCM học đại học và lập nghiệp. Cảm mến môi trường năng động ở TP.HCM, Kseniia cũng chọn nơi đây làm quê hương tiếp theo của mình.

Thời gian đầu sống ở TP.HCM khá vất vả với một người nước ngoài như Kseniia. Chị vừa học vừa đi làm thêm bằng cách dạy thêm ở các trung tâm tiếng Anh, tham gia một số gameshow. Tuy nhiên, điều khó nhất có lẽ là việc đi xe máy trên đường, Kseniia phụ thuộc hoàn toàn vào xe ôm truyền thống. Kỹ năng tiếng Việt yếu nên việc giao tiếp với người xung quanh còn khó khăn.

Như bao cô gái trưởng thành khác, Kseniia có nhiều ước mơ, trong số đó là "sau này sẽ tìm chồng, một người đàn ông Việt để kết hôn, xây dựng gia đình tại thành phố này".

Đến tuổi trưởng thành, Kseniia khám phá nhiều nơi ở Việt Nam Ảnh: NVCC

Nhờ những khó khăn đó lại hun đúc tinh thần học tiếng Việt của Kseniia ngày càng mãnh liệt. Ngày đầu "bập bẹ" vài từ, đến nay đã 25 năm, kỹ năng nghe nói tiếng Việt của Kseniia đã thành thạo rất nhiều. Đó cũng là bước ngoặt để Kseniia hòa nhập sâu vào cuộc sống của người Việt một cách thuận lợi nhất.

Từ đó, Kseniia được mời tham gia các chương trình gameshow, làm MC, người mẫu, đóng phim, đóng MV cho các các ca sĩ nổi tiếng. Dần dần tên tuổi của chị cũng được nhiều người biết đến và công việc chính thức đầu tiên của chị bắt đầu từ đó. Chưa dừng lại, Kseniia tốt nghiệp chương trình thạc sĩ, trở thành giảng viên ở Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chuyên ngành marketing.

"Tôi đã dạy ở trường đại học này gần 18 năm rồi, tính từ những ngày đầu dạy tiếng Anh cho sinh viên", Kseniia chia sẻ.

Hiện tại, Kseniia vẫn làm song song 2 công việc, vừa dạy ở trường đại học vừa đi nhiều tỉnh thành để quay các chương trình về du lịch. Được đi, đóng phim và làm MC giúp cho Kseniia ngày càng yêu thích đất nước này hơn. Bởi nhiều lần đến miền Tây, bà con liền nhận ra và bày tỏ tình cảm với cô gái người Nga thường xuất hiện trên truyền hình.

Rời khỏi TP.HCM là nhớ

25 năm ở Việt Nam, trong đó gần 18 năm ở TP.HCM với Kseniia luôn là những kỷ niệm đáng nhớ. Chị không thể hình dung thành phố trẻ, năng động này lại cuốn hút bản thân đến vậy. "Nếu rời đi, thì tôi cũng sẽ đi vài ngày chứ không nghĩ trở về Nga sinh sống hẳn. Thậm chí, nhiều lần đi công tác, quay phim ở xa, tôi cũng nhớ TP.HCM và muốn quay về ngay", Kseniia bày tỏ.

Kseniia được yêu mến ở những nơi chị đặt chân đến Ảnh: NVCC

Kseniia từng đi khắp Việt Nam, cảm nhận rõ nét về văn hóa - lịch sử của vùng đất hình chữ S. Chị thấy nơi đây như là nhà của mình vì món ăn ngon, phong cảnh đẹp và nhất là cuộc sống ở TP.HCM rất phù hợp với bản thân. Nếu mô tả cuộc sống ở TP.HCM bằng vài từ ngắn ngọn, Kseniia không ngần ngại đánh giá: "Đẹp, vui, thân thiện".

"Ở TP.HCM cuộc sống rất yên bình, thoải mái với tôi. Chỉ cần chăm chỉ là có công việc và kiếm tiền dễ dàng", chị nói.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ của mình ở Việt Nam, Kseniia cho biết, tuy bản thân tóc nâu, da trắng, cao lớn nhưng khi gặp, tiếp xúc với người Việt đều nhận được sự chú ý và nhiều tình cảm. Chị kể người Việt rất thích khi chị nói tiếng Việt và chia sẻ về cuộc sống của bản thân. Chị kể, từ người ở quê đến người sống ở thành phố đều cư xử dịu dàng, đáng yêu với chị. Kseniia nhớ nhất là những chuyến đi khám phá miền Tây khi được nhiều người lạ mời ăn, mời nước như người thân trong gia đình. Còn khi đi chợ, Kseniia vẫn thường được các tiểu thương giảm giá.

Hiện tại, Kseniia là diễn viên, MC truyền hình và giảng viên đại học Ảnh: NVCC

Kseniia ăn món Việt gần như hằng ngày. Chị luôn có nước mắm hay mắm tôm trong các bữa ăn. Thậm chí Kseniia còn "nghiện" các món ốc, có thể lê la các hàng quán ở TP.HCM và thưởng thức mỗi ngày mà không chán.

Hiện cha mẹ Kseniia đã nghỉ hưu, trở về nước, một mình chị ở lại Việt Nam. Cô gái Nga coi nơi đây như quê hương thứ 2 của mình và thích sống ở TP.HCM bởi sự sôi động, náo nhiệt của thành phố này. Sau tất cả, Kseniia bày tỏ cảm nhận của mình rằng: "Tôi là một người Việt, TP.HCM luôn trong trái tim tôi. Có thể vẻ ngoài của tôi khác lạ nhưng cách suy nghĩ, cách hành xử, ngôn ngữ đều giống người Việt. Tôi cảm ơn Việt Nam vì đã giúp tôi trở thành con người của hiện tại, hòa nhập với cuộc sống này".