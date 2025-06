Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cứu thành công người Nga bị đột quỵ

Ngày 2.6, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp bị đột quỵ nặng. Bệnh nhân là người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 23.5, bệnh nhân là nam giới, 63 tuổi, quốc tịch Nga, đang đi công tác tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thì đột ngột xuất hiện tình trạng yếu liệt nửa người trái, kèm theo nói khó.

Bệnh nhân được nhập viện cấp cứu tại một cơ sở y tế ở Nha Trang và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong đêm. Chẩn đoán chuyển viện: Nhồi máu não cấp vùng trán và thái dương bên phải do tắc đoạn M1 của động mạch não giữa phải, vào giờ thứ 9 kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Hình ảnh chụp động mạch não cản quang trước và sau can thiệp lấy cục huyết khối cho thấy sự phục hồi tưới máu hoàn toàn ẢNH: BVCC

Bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu lúc 23 giờ 46 phút cùng ngày. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí theo quy trình đột quỵ cấp, với sự phối hợp khẩn trương giữa các khoa Cấp cứu, khoa Bệnh lý mạch máu não, khoa Chẩn đoán hình ảnh và Đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh.

Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ (MRI) kiểm tra tưới máu não kết hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo RAPID AI để đánh giá vùng mô não bị tổn thương. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa phải do hẹp nặng bởi xơ vữa động mạch. Bệnh nhân có chỉ định can thiệp lấy huyết khối. Bệnh nhân được chuyển đến đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh để tiến hành lấy huyết khối và nong vị trí hẹp. Sau can thiệp, động mạch đã được tái thông hiệu quả.

Đến ngày 25.5, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Sức cơ nửa người trái cải thiện rõ (3/5), đến chiều tối cùng ngày tăng lên 4/5. Bệnh nhân có thể tự đi lại, ăn uống bình thường. Kết quả chụp MRI kiểm tra sau can thiệp cho thấy mạch máu được tái thông tốt.

Ngày 29.5, bệnh nhân được chụp CT-Scanner kiểm tra, ghi nhận không có dấu hiệu xuất huyết não. Đến ngày 2.6, bệnh nhân đã hoàn toàn tự đi lại gần như bình thường, khả năng nói cải thiện rõ, ăn uống tốt và sinh hiệu ổn định.

Bác sĩ Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và phục hồi chức năng, dự kiến có thể trở về nước trong thời gian ngắn tới.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã ghi nhận và hoan nghênh tinh thần chuyên nghiệp, phối hợp nhanh chóng, hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 trong việc can thiệp chuyên sâu, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch và phục hồi sức khỏe tích cực.