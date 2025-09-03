Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng
TP.HCM trong mắt người nước ngoài:

Chủ quán gà Hàn Quốc ở TP.HCM nói tiếng Việt siêu đỉnh, gắn bó chẳng muốn rời

Dương Lan
Dương Lan
03/09/2025 12:12 GMT+7

Chủ quán gà Hàn Quốc Lee Jun-yong chia sẻ về hành trình sống, kinh doanh ở TP.HCM, nói tiếng Việt thành thạo và xem thành phố là quê hương thứ hai.

Chính tình cảm của người Việt Nam dành cho chủ quán gà Hàn Quốc đã khiến ông Lee Jun-yong có suy nghĩ gắn bó ở đây mãi, chẳng muốn rời ra…

Chủ quán gà Hàn Quốc siêu giỏi tiếng Việt

Trong cuộc trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Lee Jun-yong luôn cười rạng rỡ, nói tiếng Việt lưu loát. Ông tiết lộ việc học tiếng Việt chỉ mất khoảng 1 năm thì đã có thể giao tiếp với người Việt dù cách phát âm hơi khó. Ông rèn luyện bằng cách đọc sách tiếng Việt, nghe và viết liên tục.

Chủ quán gà Hàn Quốc nói tiếng Việt siêu đỉnh, mê Việt Nam chẳng muốn về - Ảnh 1.

Ông Lee Jun-yong hạnh phúc khi ở Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm 2000, trong một chuyến du lịch sang thăm người quen ở Việt Nam, ông ấn tượng với phong cảnh và ẩm thực hấp dẫn của đất nước này. Từ đó, ông quyết định rời bỏ công việc kế toán lâu năm ở Hàn Quốc để chuyển đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Gia đình, người quen không ủng hộ để ông từ bỏ tất cả để đến nơi xa lạ. Nhưng rồi, vì niềm đam mê khám phá vùng đất mới và tình cảm dành cho đất nước này, ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Chủ quán gà Hàn Quốc nói tiếng Việt siêu đỉnh, mê Việt Nam chẳng muốn về - Ảnh 2.

Chủ quán người Hàn chia sẻ cuộc sống ở Việt Nam với PV Thanh Niên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Clip ông chủ người Hàn gửi lời chúc đến người dân Việt Nam dịp Quốc khánh 2.9

Khi đến TP.HCM, ông chọn mở quán ăn với menu chuyên thịt bò, thịt heo nhưng không mấy thành công. Không từ bỏ ý định kinh doanh, ông về Hàn Quốc tìm nguyên liệu, công thức, cho người quen ăn thử và tiếp tục mở quán gà nướng vào năm 2016. Đến nay, quán Ovenmaru Chicken nằm ngay mặt tiền đường Điện Biên Phủ có không gian thoáng đãng, đông khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Theo lời chủ quán, món gà nướng không có nhiều dầu mỡ, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cách nướng với gạo lứt khiến miếng gà giòn, ngon nên thực khách rất yêu thích. Khi người quen khen ngon, ông mới rút ra công thức chế biến cuối cùng.

Vợ ông, bà Baik Hyun-joo, chia sẻ thêm: "Tôi luôn động viên chồng tập trung nấu món ăn ngon, chất lượng tốt. Người Việt thích vị cay, mặn nhẹ hơn so với người Hàn".

Chủ quán gà Hàn Quốc nói tiếng Việt siêu đỉnh, mê Việt Nam chẳng muốn về - Ảnh 3.

Người đàn ông Hàn nói tiếng Việt siêu đỉnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người Việt thân thiện, vui vẻ

Ngoài kinh doanh, người đàn ông dành thời gian làm quen với người Việt qua việc chơi bóng đá, cầu lông và… đi nhậu. Ông có ấn tượng đặc biệt với con người ở quê hương thứ hai vì thấy họ rất chăm chỉ, dậy sớm, thân thiện… Những năm đầu, ông thích nghi bằng việc la cà quán xá, uống cà phê đá và tập chạy xe máy như người Việt Nam.

Chủ quán gà Hàn Quốc nói tiếng Việt siêu đỉnh, mê Việt Nam chẳng muốn về - Ảnh 4.

Chủ quán gắn bó ở Việt Nam đã lâu

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Khi mới mở quán gà này, số lượng khách ghé đến rất ít. Tôi đã nghĩ đến phương án phải đóng cửa 3 – 4 tháng vì không có chi phí. Vợ chồng tôi và các nhân viên vẫn kiên trì, khách biết chủ quán khó khăn đã ghé ăn thường xuyên hơn. Nhờ nhiều người giới thiệu thậm chí có ca sĩ nổi tiếng đến ăn, quán ăn gần được thực khách biết đến hơn", ông Lee Jun-yong bày tỏ.

"Ở Hàn Quốc tôi chỉ biết đi xe đạp và lái ô tô nên qua Việt Nam việc chạy xe máy là trải nghiệm hoàn toàn mới. Tuần đầu, tôi nhầm giữa phanh và tay ga nên bị ngã mấy lần", người đàn ông bày tỏ.

Ông chia sẻ, phường An Khánh (phường Thảo Điền cũ) nơi ông sinh sống có những hàng xóm rất tuyệt vời. Họ thường xuyên rủ nhau tụ tập ăn uống, không khí nhộn nhịp và vui vẻ. Ông rất thích các món hải sản, lẩu dê, bún bò và phở.

Chủ quán gà Hàn Quốc nói tiếng Việt siêu đỉnh, mê Việt Nam chẳng muốn về - Ảnh 5.

Chủ quán chụp hình cùng các nhân viên người Việt

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Mỗi lần tôi về Hàn Quốc thăm gia đình, tôi đều kể về cuộc sống ở Việt Nam. Mẹ tôi vì quá ấn tượng và thích thú nên đã qua đây du lịch 6 lần, mỗi lần ở lại khoảng vài tuần. Ngoài TP.HCM, gia đình tôi rất thích Mũi Né, Hạ Long, Đà Nẵng…", vị chủ quán trải lòng.

Người đàn ông Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy hạnh phúc khi sống ở Việt Nam, nơi điều kiện kinh tế cho phép ông có cuộc sống đầy đủ, thoải mái. Chi phí sinh hoạt tại đây cũng rẻ hơn nhiều so với ở Hàn Quốc. Đơn cử, cùng một số tiền, ông có thể mua được 2 ổ bánh mì ở Việt Nam, trong khi tại Hàn Quốc chỉ mua được 1 ổ.

Chủ quán gà Hàn Quốc nói tiếng Việt siêu đỉnh, mê Việt Nam chẳng muốn về - Ảnh 6.

Mọi người vui vẻ, thân thiện

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù không sinh ra tại Việt Nam, nhưng từng con đường, món ăn tiếng chào buổi sáng nơi đây đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của ông Lee Jun-yong. Không còn là người nước ngoài giữa đất khách, ông gọi Việt Nam là nhà, nơi tìm thấy đam mê, tình người và sự bình yên sau những chông chênh lúc khởi nghiệp.

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9 của Việt Nam, ông Lee Jun-yong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người Việt đã sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để đất nước được độc lập. "Nếu không có họ tôi không thể sống tự do và hạnh phúc ở đây. Tôi muốn gửi lời tri ân đặc biệt đến họ và gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến tất cả mọi người".

Khám phá thêm chủ đề

chủ quán gà Hàn Quốc người Hàn Quốc ở Việt Nam quán gà Hàn Quốc Quốc khánh 2.9 Việt Nam hạnh phúc
