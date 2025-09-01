'Kiếp trước tôi là người Việt': Vợ chồng Nhật mê nước mắm kể chuyện sống ở TP.HCM

Rie đến Việt Nam từ năm 2003, sau đó gặp, yêu và cưới Takamasa vào năm 2016. Kể từ đó, cả hai đã có hành trình dài trên mảnh đất hình chữ S cũng như những kỷ niệm đẹp khi chọn sống ở TP.HCM.

Từ tình yêu đến sự nghiệp ở Việt Nam

Khoảng 22 năm trước, Rie chọn đến Việt Nam học tiếng Việt ở Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Một năm sau, Rie trở về Nhật, tiếp tục hoàn thành chương trình đại học. 3 năm sau, Rie đến Nha Trang để làm việc trong một khách sạn. Tiếp đến, chị lại chuyển ra Hà Nội để làm cho một công ty bảo hiểm của Nhật trong 4 năm. Chưa dừng lại, chị lại rời Hà Nội "phiêu lưu" đến Úc để tìm môi trường mới cho thỏa chí tang bồng. Thế nhưng, cuộc sống ở Úc không như kỳ vọng, nên chị nhận thấy cần trở lại TP.HCM để phát triển tương lai.

Anh Takamasa và chị Rie có gần 22 năm sinh sống tại Việt Nam Ảnh: Phạm Hữu

Còn Takamasa từng có thời gian dài làm đầu bếp cho Lãnh sự quán Nhật tại TP.HCM. Năm 2016 là lần đầu cả hai vô tình gặp nhau tại Lãnh sự quán Nhật, nảy sinh tình yêu đôi lứa. Năm 2017, họ quyết định kết hôn và trở về Nhật.

Tuy vậy, họ đã chọn nơi lần đầu gặp nhau là nơi sinh sống lâu dài. "Lúc đó, chúng tôi không nghĩ sẽ ở lại và sống ở TP.HCM lâu dài, chỉ định sống một thời gian rồi có thể chuyển đi. Nhưng mà, quyết định cuối cùng của chúng tôi là gắn bó với Việt Nam", Rie chia sẻ.

Sẵn nghề đầu bếp của Takamasa, sự máu lửa trong kinh doanh của Rie, nên cả hai chọn cách mở một nhà hàng kiểu Nhật tại TP.HCM. Vợ chồng anh chọn Thảo Điền (nay là phường An Khánh) làm nơi kinh doanh nhà hàng. Bởi thời điểm đó, nhà hàng Nhật ở Thảo Điền chưa nhiều.

Ở nhà hàng, Takamasa đảm nhiệm việc đi chợ, đứng bếp, chế biến món ăn. Còn Rie có nhiệm vụ quản lý, quảng bá hình ảnh, kiểm tra sổ sách giấy tờ cho nhà hàng. Năm đầu kinh doanh, cặp đôi này đã trải qua nhiều thách thức, khó khăn. Mới nhập môn, Takamasa và Rie chưa quen với văn hóa kinh doanh, thói quen ăn uống của người Việt.

Cả hai cùng kinh doanh một nhà hàng Nhật ở phường An Khánh, TP.HCM Ảnh: Phạm Hữu

Đến những năm dịch Covid-19, nhà hàng không hoạt động, cạn tiền và suýt đóng cửa vĩnh viễn. Một khó khăn khác là sự giao tiếp vì Takamasa không thể nói được tiếng Việt. Anh chỉ sử dụng tiếng Anh và Nhật. Cho nên việc kết nối với nhân viên, khách hàng Việt gặp một số trở ngại nhất định.

Cả gia đình đều thích nước mắm

Đến nay, việc kinh doanh nhà hàng của Takamasa và Rie đã được 7 năm. Trong hành trình vừa khám phá vừa thích nghi, cả hai có với nhau 2 con, 5 tuổi và 1 tuổi. Hai bé đều đi học gần nhà, lớn lên cùng với người Việt. Cho nên, dù không học tiếng nhưng 2 bé vẫn nói được tiếng Việt "lơ lớ".

Ngoài kinh doanh, nhịp sống của gia đình 4 thành viên ở TP.HCM diễn ra không khác gì so với người Việt. Mỗi sáng, vợ chồng đưa con đến trường. Sau đó, Takamasa đến nhà hàng còn Rie đến công ty bảo hiểm của Nhật làm việc. Thỉnh thoảng, vợ chồng đi đến phòng tập thể hình, dạo phố hoặc đi du lịch xa.

Takamasa là đầu bếp chính của nhà hàng Ảnh: Phạm Hữu

Rie cho biết cả gia đình rất thích món ăn Việt. Còn Takamasa dù là đầu bếp nhưng không thể nào nấu được món Việt nào cả. Anh cùng vợ thường xuyên đi hàng quán để ăn món Việt. Nhất là mỗi sáng, gia đình đều chọn phở, bún bò, cơm tấm… làm điểm tâm. Khi hỏi món ăn Việt nào thích nhất, Takamasa nhanh chóng liệt kê hàng dài, rõ ràng bằng tiếng Việt: "Hủ tiếu, phở, bún chả, bún riêu, bánh canh, bánh mì… Ngay cả nước mắm, tôi và vợ cũng ăn được và con gái tôi cũng vậy".

Còn về cuộc sống, Rie chia sẻ: "Thật ra sống ở TP.HCM rất thoải mái, cái gì tôi cũng thích, từ thời tiết, văn hóa, ẩm thực đến con người. Cho nên nếu so với việc trở về Nhật thì khác xa quá. Mỗi ngày chúng tôi phải đi tàu điện, phải nghiêm túc thời gian, làm việc cũng căng thẳng hơn".

"Kiếp trước tôi là người Việt"

Những chia sẻ đó cũng đủ để thấy rằng sự gắn bó của Takamasa và Rie với Việt Nam sâu sắc biết nhường nào. Còn với góc nhìn là người nước ngoài sống tại đây, Rie bày tỏ người dân ở TP.HCM rất hiền, thân thiện và nhất là luôn giúp đỡ người khác.

Nhiều lần Rie đi xe máy và được người Việt xung quanh vô tư giúp đẩy xe lên lề, dựng xe gọn gàng. "Hay khoảng nhiều năm trước, tôi chạy xe máy dưới trời mưa to, đường ngập sâu, xe không chạy được và tôi té xuống nước. Nhưng một người đàn ông Việt đang chạy xe liền bước xuống giúp tôi đứng dậy, đẩy xe ra khỏi chỗ ngập một đoạn rất xa mà ông ấy lại bỏ xe của mình ở lại luôn. Lúc đó, tôi thật sự rất cảm động".

Còn với Takamasa, anh ấn tượng trước thái độ biết ơn của người Việt dù chuyện không lớn lắm. Anh kể từng làm việc với một đồng nghiệp nữ người Việt ở Lãnh sự quán Nhật. Bạn nữ này học chuyên ngành ngân hàng nhưng yêu thích nghề bếp. Được Takamasa hướng dẫn, chỉ dạy nghề bếp nên giờ đây bạn nữ đã trở thành bếp trưởng của một nhà hàng. Nhờ nghề bếp, cô có cuộc sống ổn định, mua được nhà cho gia đình. Thời gian sau, cô quay lại nói lời cảm ơn vì sự giúp đỡ trước kia khiến Takamasa rất xúc động và nhớ mãi.

Góc nhỏ của nhà hàng Nhật Ảnh: Phạm Hữu

Rie cũng cảm nhận người Việt rất yêu quý và tôn trọng người Nhật ngay trên đất Việt. Rie từng nhận được những lời nói vui khi giao tiếp với người Việt như: "Ồ, người Nhật hả, nói được tiếng Việt hả, xe Honda chạy rất tốt đó…". Hay cả với 2 con của họ, đi đến đâu cũng được nhiều người quan tâm, hỏi thăm, chăm sóc.

Đến hiện tại, cả hai ví mình như một người Việt thực thụ vì mỗi ngày đều ăn món Việt, đi xe máy, đi chợ, sống trong ngôi nhà kiểu Việt. Trong thâm tâm của Rie vẫn luôn nghĩ: "Kiếp trước tôi là người Việt". Khi được hỏi cảm xúc sau hơn 20 năm sống ở Việt Nam, Takamasa và Rie bày tỏ: "Chúng tôi cảm ơn Việt Nam".