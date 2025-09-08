Lạnh gáy clip thoát chết trước đầu xe container: CSGT hướng dẫn cách tránh điểm mù

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến người xem hoảng hốt. Một xe máy khi băng qua đường đã đi vào điểm mù của xe container nhưng may mắn thoát chết vì tài xế kịp thời dừng lại.

Người đăng tải cho biết, sự việc xảy ra trên tuyến ĐT825 Km0+350 hướng từ Tây Ninh đi TP.HCM, đoạn qua xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

Người đi xe máy băng qua đường sát đầu xe container ẢNH CẮT TỪ CLIP

Lúc này, xe container đang di chuyển chậm, một người đi xe máy băng qua đường nhưng ôm sát về phía đầu kéo. Khi qua gần tới dải phân cách thì phía bánh sau của xe máy va chạm đầu xe container.

Chiếc xe máy đổ xuống đường, tay người lái vướng vào bánh xe container nhưng may mắn rút lại kịp. Xe container lúc này cũng dừng lại, người đi xe máy lấy điện thoại quay chụp lại sự việc.

Trên các hội, nhóm về giao thông, đoạn clip thu hút tới hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người xem nhận xét, người đi xe máy may mắn thoát chết ngoạn mục vì đã đi vào điểm mù của container.

Điểm mù xe ô tô là gì?

Điểm mù của xe ô tô được hiểu là vùng không gian bên ngoài, xung quanh xe mà người lái xe không thể quan sát trực tiếp hoặc thông qua gương chiếu hậu khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Nói một cách khác đó là vùng không gian bên ngoài xe ô tô bị che khuất, không nằm trong tầm nhìn của tài xế.

Thoát chết trước đầu container khiến người xem lạnh gáy

Thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh điểm mù là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) nhiều người lái xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, không chú ý quan sát khi chuyển hướng; người đi bộ không lưu ý khi băng qua đường… nên đã rơi vào khu vực điểm mù của xe ô tô.

Phần lớn trong những trường hợp này xe mô tô, xe gắn máy cùng người điều khiển phương tiện, người đi bộ sẽ bị cuốn vào gầm xe, bánh xe tải, xe khách, xe container… dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cách tránh điểm mù xe ô tô

Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã có khuyến cáo về cách tránh điểm mù của xe ô tô khi tham gia giao thông. Theo đó, người lái xe máy, xe đạp và người đi bộ cần chú ý quan sát, tuyệt đối không đi gần, đi ngay phía trước đầu xe, đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của xe ô tô.

Khi đến các đoạn đường cong hoặc khu vực cần chuyển hướng, người đi xe máy cần giảm tốc độ, nhường đường cho xe ô tô đi trước. Tuyệt đối không chuyển hướng song song, đồng thời cùng các xe này hoặc vượt qua xe ô tô khi các phương tiện đó đã có tín hiệu chuyển hướng.

Người đi xe máy lấy điện thoại ghi lại sự việc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Khi cần vượt xe, phải thực hiện báo hiệu xin vượt, quan sát cẩn trọng và thực hiện thao tác vượt xe một cách nhanh chóng, dứt khoát, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn. Không vượt xe ở những đoạn đường cong hoặc tầm nhìn bị che khuất. Ở các giao lộ, khi dừng chờ đèn đỏ, không nên đứng quá sát phía sau đuôi xe và phần hông xe.

Người đi bộ khi cần sang đường cần cẩn thận quan sát các xe đang đi tới.

Người lái xe ô tô, đặc biệt là các loại xe tải lớn, xe container, xe chở nhiên liệu xăng dầu, xe buýt, xe khách 45 chỗ, xe khách giường nằm… cần chỉnh gương chiếu hậu đúng cách và phù hợp với từng tình huống để khắc phục tối đa điểm mù của xe.

CSGT khuyến cáo, tài xế có thể lắp thêm các công cụ hỗ trợ như: camera quan sát, cảm biến, gương cầu lồi… hoặc nhờ người trợ giúp để khắc phục điểm mù phía sau xe khi muốn lùi hoặc đỗ xe vào bãi.

"Người dân và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần chủ động trang bị các thiết bị hỗ trợ quan sát như gương cầu lồi phía trước đầu xe ô tô, hệ thống camera 360 độ, nhằm tăng cường khả năng quan sát, loại bỏ điểm mù hiệu quả, góp phần phòng tránh tai nạn", CSGT TP.HCM khuyến cáo.