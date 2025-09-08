Khoảnh khắc CSGT mở đường đưa thai phụ vỡ ối đi sinh nhận 'triệu tim'

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc CSGT mở đường khẩn cấp đưa thai phụ vỡ ối đi sinh. Đoạn clip nhận "triệu tim" từ cộng đồng mạng cùng hàng ngàn bình luận khen ngợi, cảm ơn vì hành động kịp thời.

Theo đoạn clip, người trên xe ô tô chở thai phụ vỡ ối khi gặp CSGT đang tuần tra trên quốc lộ 13 đã tấp lại gần đi song song và nhờ: "Dẫn đường giùm em với em chở bầu đi sinh. Vỡ nước ối rồi". Ngay lập tức, CSGT hụ còi, mở đèn ưu tiên khẩn cấp mở đường đưa thai phụ tới bệnh viện.

Trên trang "Bình Dương 24H", anh Ngô Chí Ngoan (chồng thai phụ trong clip) xúc động bày tỏ: "Gia đình em chân thành cảm ơn anh CSGT, anh tài xế và cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của cộng đồng mạng đã dành cho vợ con em cũng như gia đình em. Vợ em đã sinh mẹ tròn con vuông ạ. Em cảm ơn rất nhiều".

Khoảnh khắc CSGT mở đường đưa thai phụ vỡ ối đi sinh gây bão mạng

Nhiều người dùng mạng xã hội khác cũng bày tỏ: "Coi xong khóc luôn trời ơi", "Anh taxi thông minh đã nhờ CSGT giúp đỡ và anh CSGT cũng tuyệt vời. Xã hội rất cần những người có tình người và trách nhiệm như vậy", "Tiếng còi hú lên là nổi da gà hết trơn"... là những bình luận của cư dân mạng.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, cán bộ trong đoạn clip thuộc Trạm CSGT Quốc lộ 13. Sự việc xảy ra vào tối 6.9.2025. Cụ thể, khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, khi tổ tuần tra kiểm soát CSGT thuộc Trạm CSGT Quốc lộ 13 tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ 13.

CSGT mở đường đưa xe chở thai phụ vỡ ối đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tổ tuần tra lưu động do trung tá Nguyễn Thanh Hải là tổ trưởng cùng 3 đại úy Vũ Hoàng Anh, đại úy Trần Duy Thái và thiếu tá Võ Nguyễn Thành Trương thực hiện nhiệm vụ.

Khi đến đoạn gần giao lộ quốc lộ 13 - NE2 thuộc phường Thới Hòa thì phát hiện xe ô tô con biển số 67A-183.27 do một người đàn ông điều khiển, hạ kính xuống nhờ CSGT mở đường để kịp thời đưa một thai phụ đang chuyển dạ sắp sinh trên xe đến bệnh viện.

Qua quan sát của CSGT người ngồi trong xe là một thai phụ có biểu hiện rất đau đớn, mặt xanh xao.

Tổ công tác đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban chỉ huy đơn vị, ngay sau đó đại úy Vũ Hoàng Anh đã sử dụng xe mô tô đặc chủng sử dụng đèn, còi ưu tiên để mở đường dẫn xe ô tô biển số 67A-183.27 chở thai phụ trên xe di chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương nhanh chóng, an toàn.

Sau khi mở đường đưa xe ô tô chở thai phụ đến bệnh viện được an toàn, đại úy Vũ Hoàng Anh quay lại cùng tổ công tác tiếp tục thực hiện tuần tra kiểm soát theo kế hoạch.