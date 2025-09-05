Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

CSGT TP.HCM sẽ vào sân trường, bãi xe xử phạt học sinh lái xe máy chưa đủ tuổi

Vũ Phượng
Vũ Phượng
05/09/2025 13:48 GMT+7

Trong năm học mới, CSGT TP.HCM sẽ vào sân trường kiểm tra học sinh lái xe máy khi chưa đủ tuổi, lập danh sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để kiểm điểm.

Sáng 5.9, các đội/trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đồng loạt ra quân triển khai bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh, sinh viên. CSGT sẽ vào sân trường, bãi xe xử phạt học sinh lái xe máy khi chưa đủ tuổi.

Theo PC08, CSGT sẽ bố trí lực lượng các tuyến đường, khu vực xung quanh các trường học, không để xảy ra tình trạng người và phương tiện lấn chiếm lòng, lề đường, dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông.

CSGT TP.HCM sẽ vào sân trường, bãi xe xử phạt học sinh lái xe máy chưa đủ tuổi- Ảnh 1.

CSGT TP.HCM tuần tra kiểm soát trước cổng các trường học

ẢNH: DIỆU MI

Đặc biệt, khi xảy ra các sự cố về giao thông thì tiến hành phân luồng từ xa, ưu tiên giải tỏa phương tiện tránh tạo ra áp lực giao thông tại khu vực trước cổng các trường học.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT cho hay, CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan lứa tuổi học sinh, học sinh lái xe máy khi chưa đủ tuổi.

Theo đó, CSGT sẽ tập trung tuần tra kiểm soát ở các tuyến đường có lưu lượng học sinh di chuyển đông vào các khung giờ đi học, tan học. CSGT sẽ cung cấp đầy đủ thông tin học sinh, sinh viên vi phạm; các bãi xe của trường nhận trông, giữ cho học sinh không đủ điều kiện để phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý nghiêm theo đúng quy định.

CSGT TP.HCM sẽ vào sân trường, bãi xe xử phạt học sinh lái xe máy chưa đủ tuổi- Ảnh 2.

CSGT Tân Túc xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn

ẢNH: DIỆU MI

Đồng thời, CSGT TP.HCM tổ chức các buổi tuyên truyền, tổ chức cho giáo viên, phụ huynh cam kết tuyệt đối không giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

"Học sinh đi xe đạp điện đến trường phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phụ huynh đưa đón con đi học không được đậu xe trước cổng trường gây ùn tắc, không giao xe máy cho học sinh khi chưa có bằng lái để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác", thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.


