Đời sống Người sống quanh ta

CSGT Rạch Chiếc mở đường khẩn cấp đưa bé trai co giật đến BV Nhi đồng 2

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/09/2025 18:31 GMT+7

CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) vừa mở đường khẩn cấp cho một xe ô tô chở bé trai sốt cao, co giật qua nhiều tuyến đường đông đúc đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngày 4.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc vừa mở đường khẩn cấp đưa bé trai sinh năm 2024 đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 3.9, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Rạch Chiếc gồm các cán bộ: đại úy Đặng Thanh Hải, thiếu tá Trần Công Danh và đại úy Phạm Thanh Tuấn đã tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế Nguyễn Nhựt Trường.

CSGT Rạch Chiếc mở đường khẩn cấp đưa bé trai co giật đến BV Nhi đồng 2- Ảnh 1.

CSGT Rạch Chiếc đưa bé trai vượt qua nhiều tuyến đường đông đúc đến Bệnh viện Nhi đồng 2 một cách an toàn và kịp thời.

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tài xế này đang chở bé trai Nguyễn Tuấn Khang, sinh năm 2024, có dấu hiệu co giật và cần được cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Lực lượng CSGT đã có mặt để hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu.

Qua trao đổi nhanh, được biết bé trai ban đầu có biểu hiện sốt cao, co giật và cần được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trước tình huống khẩn cấp, CSGT nhanh chóng báo cáo sự việc qua bộ đàm để xin ý kiến chỉ đạo từ ban chỉ huy đơn vị.

Ngay sau khi được sự đồng ý, CSGT đã khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng với còi và đèn ưu tiên mở đường, đưa bé trai vượt qua nhiều tuyến đường đông đúc đến Bệnh viện Nhi đồng 2 một cách an toàn và kịp thời.

Khoảnh khắc CSGT Rạch Chiếc mở đường đưa bé trai co giật đi cấp cứu

Việc kịp thời hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu trong tình huống khẩn cấp không phải là điều hiếm gặp trong quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Những hành động nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác mà còn xuất phát từ tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn có mặt khi người dân cần.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho phương châm "Đâu cần CSGT có, đâu khó có CSGT" của lực lượng CSGT Công an TP.HCM.

