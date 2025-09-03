Từ 1.9, tất cả kỳ thi sát hạch lái xe dùng bộ đề 600 câu của CSGT

Từ ngày 1.9.2025, thí sinh thi sát hạch lái xe ở tất cả các hội đồng thi sẽ áp dụng bộ đề thi trích từ 600 câu hỏi do Cục CSGT ban hành. Bộ câu hỏi này từng khiến người dân tranh luận sôi nổi vì có 60 câu điểm liệt, chấm dứt tình trạng học mẹo, học tủ khi thi bằng lái xe.

Trước đó, Cục CSGT ban hành bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, áp dụng từ ngày 1.6.2025. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, các trường hợp được đào tạo lái xe từ trước ngày 1.1.2025 được thi bộ đề cũ do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành đến ngày 1.9.2025.

Từ ngày 1.9.2025, tất cả các kỳ thi sát hạch lái xe áp dụng đề lý thuyết trích từ bộ 600 câu hỏi do Cục CSGT ban hành ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong 3 tháng qua, CSGT cả nước gấp rút tổ chức các kỳ thi sát hạch để giải quyết lượng thí sinh tồn đọng trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ.

Bộ câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Cục CSGT ban hành có khoảng 20% khác bộ câu hỏi cũ trước đây. Điểm khác chủ yếu là các quy định mới của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, những câu hỏi tình huống sát với thực tế.

Sự thay đổi trong cách đặt câu hỏi yêu cầu thí sinh phải thay đổi cách học truyền thống. Theo Cục CSGT, các trường hợp học mẹo, học tủ hay học vẹt, chỉ ôn lý thuyết suông sẽ không còn hiệu quả, dễ thi rớt.

CSGT tiếp nhận công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe từ ngày 1.3.2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, mỗi bộ đề thi sẽ có 1 câu điểm liệt, trả lời sai câu này thì thí sinh sẽ bị đánh rớt dù tổng số câu đúng đủ điều kiện đạt. Lãnh đạo Cục CSGT cho biết, câu điểm liệt là những câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Việc không trả lời đúng những câu hỏi này thể hiện người học chưa nắm vững kiến thức cơ bản về an toàn giao thông.

Hồ sơ của người học lái xe để thi sát hạch từ 1.9.2025

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 1.9.2025.

Theo Điều 14 thông tư này, hồ sơ người học lái xe cần chuẩn bị từ ngày 1.9.2025 như sau:

Đối với người học lái xe lần đầu lập 1 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị học lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục X ban hành kèm theo thông tư này;



Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài);



CSGT giám sát, chấm điểm phần thi đường trường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người học lái xe nâng hạng lập 1 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm: