CSGT: TP.HCM chỉ có 2 vụ ùn ứ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Ngày 3.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa có báo cáo đánh giá tình hình giao thông trên địa bàn tháng 8 và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua. Theo CSGT, TP.HCM chỉ có 2 vụ ùn ứ trong 4 ngày nghỉ lễ.

Vì sao có 2 vụ ùn ứ ở TP.HCM?

Phòng PC08 cho hay, CSGT đã tổ chức trực chiến 100% quân số và ra quân cao điểm thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ 14 giờ ngày 29.8 đến 7 giờ ngày 3.9.2025.

TP.HCM chỉ có 2 vụ ùn ứ trên địa bàn trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh ẢNH: CAO AN BIÊN

CSGT đã tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền đến người dân tình hình giao thông trên các tuyến.

CSGT chủ động bố trí lực lượng tuần tra khép kín địa bàn 24/24 trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, các tuyến liên tỉnh, cửa ngõ ra vào TP.HCM, các khu vui chơi, giải trí... CSGT đã tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, ô tô cá nhân; không để tình trạng nhồi nhét hành khách.

Theo PC08, trên địa bàn TP.HCM trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh được duy trì ổn định, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, CSGT ghi nhận 2 vụ ùn ứ giao thông tại các khu vực tuyến đường cụm cảng Cát Lái, khu vực nút giao An Phú do lưu lượng phương tiện ra vào cảng và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện để đảm bảo giải tỏa nhanh, không để ùn ứ giao thông cục bộ kéo dài dẫn đến ùn tắc giao thông.

CSGT quan sát camera giám sát, điều hòa giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện CSGT TP.HCM cho hay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vào ngày 30.8 và 2.9 tăng cao do nhiều người dân có nhu cầu về quê, đi du lịch. Tại khu vực trung tâm TP.HCM thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Do đó, CSGT đã tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, giúp người dân lưu thông suốt bằng những hành động thiết thực, nhân văn để lan tỏa hình ảnh thân thiện.

"Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM được duy trì ổn định, các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương có lượng phương tiện cao nhưng tình hình cơ bản tình hình được kiểm soát.

Hơn 95.000 người bị CSGT phạt trong tháng 8

Trong 4 ngày nghỉ lễ, CSGT phát hiện xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện các loại, phạt tiền hơn 25 tỉ đồng. CSGT đồng thời tước GPLX gần 450 trường hợp, trừ điểm GPLX hơn 1.000 trường hợp.

Trong đó, CSGT xử lý hơn 1.600 trường hợp chạy quá tốc độ, hơn 2.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy...

Hơn 95.000 người bị CSGT TP.HCM phạt trong tháng 8 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về tình hình giao thông tháng 8 trên địa bàn, CSGT cho biết giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2024 (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Về lĩnh vực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, CSGT TP.HCM lập biên bản phạt hơn 95.400 người vi phạm, so với cùng kỳ tăng gần 22.400 trường hợp, tạm giữ hơn 25.800 phương tiện các loại.

CSGT tước GPLX của gần 4.000 người, trừ điểm GPLX hơn 11.500 trường hợp. Trong tháng 8, có gần 53.000 trường hợp thực hiện quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 112,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm bị CSGT xử lý, có tới hơn 15.600 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 21.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.