TP.HCM sẽ kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ

Trong buổi họp báo về kinh tế - xã hội chiều 21.8 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, ông Lê Hải Phong, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thành phố sẽ kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ.

Theo ông Phong, thời gian qua, Sở Xây dựng đã thực hiện giải pháp bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục (rẽ phải khi đèn đỏ) tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ… nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ.

TP.HCM hiện có 12 giao lộ kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục khi đèn đỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, ngày 16.4.2025, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá tình hình thực hiện việc thí điểm này. Thực tế ghi nhận tình trạng giao thông khu vực giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ có chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện rẽ phải trên phần đường dành riêng, giảm dòng xe chờ đèn tại giao lộ và định hướng cho người tham gia giao thông nhận biết từ xa.

Bên cạnh đó, các đơn vị nhận xét vẫn có những tồn tại về việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các phương tiện trên đường như gây thu hẹp phần đường lưu thông cho các phương tiện đi thẳng, dẫn đến việc có lúc xe đi thẳng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên phần đường kẻ vạch mắt võng (phần đường dành riêng cho xe rẽ phải), gây cản trở các phương tiện rẽ phải.

Tuy nhiên, về tổng thể thì việc bố trí phần đường cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp (bề rộng mặt đường, bán kính rẽ…) là hiệu quả, góp phần hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ.

Người tham gia giao thông không được dừng đỗ trên khu vực có vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH

Do đó, ngày 1.8, Sở Xây dựng đã có văn bản thông qua phương án tiếp tục bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại 9 giao lộ khác. Đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã có tổng cộng 12 giao lộ bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục.

Đồng thời, Sở Xây dựng đã giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, đặc biệt đối với việc không dừng xe, đỗ xe tại phạm vi phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục.

TP.HCM sẽ kẻ thêm vạch mắt võng để rẽ phải khi đèn đỏ

Ông Lê Hải Phong thông tin, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ, điều chỉnh bề rộng các làn đường phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

CSGT ghi hình phạt nguội xe dừng đỗ ở vạch mắt võng chắn đường xe rẽ phải ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người tham gia giao thông chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ. Các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ trên toàn địa bàn TP.HCM phù hợp với điều kiện hạ tầng khu vực, cụ thể là bố trí phần đường dành riêng cho xe 2 bánh hoặc tất cả các loại xe để thực hiện.

Trước đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù vạch mắt võng kèm được kẻ tại các giao lộ với màu vàng nổi bật kèm biển báo màu đỏ: Cấm dừng đỗ phương tiện trên phần đường rẽ phải liên tục, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn dừng chờ đèn trên phần đường này.

CSGT TP.HCM đã ghi hình phạt nguội và phạt trực tiếp hàng ngàn người tham gia giao thông dừng xe trên vạch mắt võng, trong đó, chủ yếu người vi phạm đi xe máy.