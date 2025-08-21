Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM sẽ kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ

Vũ Phượng - Uyển Nhi
21/08/2025 19:18 GMT+7

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị sẽ nghiên cứu để kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ để hạn chế ùn ứ giao thông.

Trong buổi họp báo về kinh tế - xã hội chiều 21.8 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, ông Lê Hải Phong, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thành phố sẽ kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ.

Theo ông Phong, thời gian qua, Sở Xây dựng đã thực hiện giải pháp bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục (rẽ phải khi đèn đỏ) tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ… nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ.

TP.HCM sẽ kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ - Ảnh 1.

TP.HCM hiện có 12 giao lộ kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục khi đèn đỏ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, ngày 16.4.2025, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá tình hình thực hiện việc thí điểm này. Thực tế ghi nhận tình trạng giao thông khu vực giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ có chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện rẽ phải trên phần đường dành riêng, giảm dòng xe chờ đèn tại giao lộ và định hướng cho người tham gia giao thông nhận biết từ xa.

Bên cạnh đó, các đơn vị nhận xét vẫn có những tồn tại về việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các phương tiện trên đường như gây thu hẹp phần đường lưu thông cho các phương tiện đi thẳng, dẫn đến việc có lúc xe đi thẳng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên phần đường kẻ vạch mắt võng (phần đường dành riêng cho xe rẽ phải), gây cản trở các phương tiện rẽ phải.

Tuy nhiên, về tổng thể thì việc bố trí phần đường cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp (bề rộng mặt đường, bán kính rẽ…) là hiệu quả, góp phần hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ.

TP.HCM sẽ kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ - Ảnh 2.

Người tham gia giao thông không được dừng đỗ trên khu vực có vạch mắt võng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Do đó, ngày 1.8, Sở Xây dựng đã có văn bản thông qua phương án tiếp tục bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại 9 giao lộ khác. Đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã có tổng cộng 12 giao lộ bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục.

Đồng thời, Sở Xây dựng đã giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, đặc biệt đối với việc không dừng xe, đỗ xe tại phạm vi phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục.

TP.HCM sẽ kẻ thêm vạch mắt võng để rẽ phải khi đèn đỏ

Ông Lê Hải Phong thông tin, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ, điều chỉnh bề rộng các làn đường phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

TP.HCM sẽ kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ - Ảnh 3.

CSGT ghi hình phạt nguội xe dừng đỗ ở vạch mắt võng chắn đường xe rẽ phải

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người tham gia giao thông chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ. Các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ trên toàn địa bàn TP.HCM phù hợp với điều kiện hạ tầng khu vực, cụ thể là bố trí phần đường dành riêng cho xe 2 bánh hoặc tất cả các loại xe để thực hiện.

Trước đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù vạch mắt võng kèm được kẻ tại các giao lộ với màu vàng nổi bật kèm biển báo màu đỏ: Cấm dừng đỗ phương tiện trên phần đường rẽ phải liên tục, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn dừng chờ đèn trên phần đường này.

CSGT TP.HCM đã ghi hình phạt nguội và phạt trực tiếp hàng ngàn người tham gia giao thông dừng xe trên vạch mắt võng, trong đó, chủ yếu người vi phạm đi xe máy.

Tin liên quan

Nhận thông báo phạt nguội chưa hợp lý, khiếu nại được không?: CSGT TP.HCM giải đáp

Nhận thông báo phạt nguội chưa hợp lý, khiếu nại được không?: CSGT TP.HCM giải đáp

Khi nhận thông báo phạt nguội nhưng thấy chưa hợp lý, người dân có quyền khiếu nại không? CSGT TP.HCM giải đáp rõ quy định và cách xử lý.

Người dân TP.HCM chú ý: CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8

Camera AI của CSGT TP.HCM: 'Mắt thần' bắt lỗi phạt nguội khiến tài xế ngỡ ngàng

Khám phá thêm chủ đề

rẽ phải khi đèn đỏ vạch mắt võng Sở Xây dựng kẻ vạch mắt võng TP.HCM kẻ vạch mắt võng rẽ phải liên tục CSGT phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận