Từ 1.9, đáp ứng những yêu cầu này mới được đăng ký học bằng lái xe

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ 1.9.2025.

Theo đó, người dân muốn đăng ký học bằng lái xe, nâng hạng bằng lái xe bắt buộc đáp ứng một số yêu cầu.

Từ 1.9, người học bằng lái xe phải đáp ứng một số yêu cầu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Yêu cầu với người học bằng lái xe

Theo thông tư này, người học bằng lái xe là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe khi GPLX còn hiệu lực, phải có đủ thời gian lái xe an toàn quy định cho từng hạng GPLX. Đối với việc nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D1, D2, D thì người có nhu cầu được đào tạo còn phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên.

Trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên;



Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên;



Người đã có GPLX hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người đã có GPLX hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn). Người đã có GPLX hạng B được đăng ký học để cấp mới GPLX hạng C1.

Yêu cầu kiểm tra hoàn thành với bằng lái xe hạng C1

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành, GPLX hạng C1 là GPLX lái được xe tải từ 3,5 - 7,5 tấn được cấp cho người từ 18 tuổi trở lên. Thời hạn của GPLX hạng C1 là 10 năm.

Cũng theo Thông tư 14/2025, để được xét hoàn thành khóa đào tạo cấp mới GPLX hạng C1, người học phải hoàn thành các nội dung gồm:

a) Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết và mô phỏng các tình huống giao thông do Bộ Công an ban hành;

b) Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo thực hành lái xe gồm các bài liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;

Một số hạng GPLX yêu cầu người học phải tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

c) Người học lái xe được kiểm tra kết thúc nội dung đào tạo khi tham dự tối thiểu 70% thời gian học nội dung đào tạo lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường;

d) Điểm đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên: đối với nội dung kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường được đánh giá theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; đối với bài kiểm tra tiến lùi chữ chi theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10) do cơ sở đào tạo xây dựng, có tính đến hàng thập phân 1 con số;

đ) Xét hoàn thành khóa đào tạo: người học lái xe có điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; bài kiểm tra tiến lùi chữ chi đạt từ 5,0 trở lên;

Quá thời hạn 1 năm kể từ ngày cơ sở đào tạo lái xe tổ chức xét hoàn thành khóa đào tạo lần đầu mà người học bằng lái xe hạng C1 không đủ điều kiện để được xét hoàn thành khóa đào tạo thì học viên phải tham gia đào tạo lại theo khóa mới.