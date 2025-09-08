Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Grab Việt Nam nhận giải thưởng 'nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025'

Thành Luân
Thành Luân
08/09/2025 16:18 GMT+7

Grab Việt Nam vừa được tạp chí HR Asia vinh danh trong danh sách các doanh nghiệp nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á trong năm 2025.

Hiện tại, Grab cũng đang chú trọng xây dựng môi trường học hỏi liên tục với hệ thống tài nguyên học tập phong phú, cơ hội được đào tạo và luân chuyển nội bộ. Đây là nơi các nhân viên được lắng nghe và được tạo điều kiện để phát huy tối đa tiềm năng của mình, hướng đến những mục tiêu nghề nghiệp mong muốn.

Grab Việt Nam nhận giải thưởng 'nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025' - Ảnh 1.

Ảnh: CTV

Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Grab cũng đang đẩy mạnh đầu tư và mở rộng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại TP.HCM, nơi đội ngũ kỹ sư công nghệ địa phương cùng phối hợp với đồng nghiệp tại các Trung tâm R&D khác của Grab trên thế giới để phát triển những giải pháp không chỉ phục vụ cho Việt Nam mà cho cả thị trường quốc tế. Năm 2024, đội ngũ kỹ sư công nghệ tại Trung tâm đã tăng hơn 60% so với năm 2023.

Bà Hark Kah, Giám đốc nhân sự, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Việc được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á trong năm nay là sự công nhận cho những nỗ lực mà Ban lãnh đạo Grab cùng các nhân viên đã chung tay để tạo nên một văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời. Chúng tôi không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh mà còn trao quyền cho các nhân viên, tạo ra một môi trường nơi nhân viên được khuyến khích đảm nhận những thử thách ý nghĩa, phát triển bản thân và trưởng thành cùng Grab".

Được biết, nơi làm việc tốt nhất châu Á là giải thưởng thường niên do tạp chí HR Asia bình chọn. Giải thưởng năm nay với chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ" đã ghi nhận các doanh nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chí về giữ chân nhân sự, tuyển dụng nhân tài công nghệ và xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ. Danh sách được vinh danh năm nay có sự góp mặt của 119 doanh nghiệp tại Việt Nam.

