Công nghệ Tin tức công nghệ

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Thành Luân
26/08/2025 12:39 GMT+7

Grab Việt Nam vừa khởi động Chương trình GrabScholar - Mở lối tương lai em để trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam, trong đó bao gồm con của đối tác tài xế.

Đây là năm đầu tiên chương trình học bổng GrabScholar được triển khai tại Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Grab Vì Cộng Đồng (GrabForGood). GrabScholar đặt mục tiêu giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí giáo dục cho các gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh, sinh viên kiên trì vượt khó, từ đó có thể chinh phục tri thức và nắm bắt các cơ hội trong tương lai. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của VietHope, một doanh nghiệp xã hội về giáo dục.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar dành cho học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Chương trình học bổng GrabScholar vừa được triển khai tại Việt Nam

Ảnh: Grab

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam chia sẻ: "Bên cạnh việc mang đến các cơ hội sinh kế từ nền tảng số, chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa quan trọng tạo động lực cho sự tiến bộ về kinh tế - xã hội. Chương trình GrabScholar 2025 là cách chúng tôi đồng hành và hỗ trợ các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc tiếp cận với những cơ hội học tập tốt hơn, giúp các em vững tin theo đuổi ước mơ, chuẩn bị hành trang vững chắc để phát triển trong tương lai. Đây cũng là cách để Grab có thể góp phần thiết thực để tạo nên những thay đổi tích cực và rộng lớn hơn trong cộng đồng đối tác của Grab nói riêng và người dân Việt Nam nói chung".

Chương trình GrabScholar 2025 dành cho các học sinh, sinh viên người Việt Nam, bao gồm 2 hạng mục:

1. Học bổng toàn phần dành cho tân sinh viên năm học 2025 - 2026

  • Số lượng: 6 suất học bổng toàn phần.
  • Hình thức hỗ trợ: Toàn bộ học phí trong 4 năm học;  Trợ cấp sinh hoạt 3,45 triệu đồng/tháng (10 tháng/năm), trong vòng 4 năm và chương trình hỗ trợ giáo dục từ VietHope.
  • Đối tượng nhận hỗ trợ: Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam có tinh thần cầu tiến, thành tích học tập tốt và cam kết theo đuổi bậc đại học. Chỉ áp dụng xét tuyển cho sinh viên năm nhất các trường đại học công lập trong nước.

2. Khoản hỗ trợ học tập dành cho học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông.

  • Số lượng: 300 suất/năm.
  • Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí sách vở, dụng cụ học tập và các khoản thiết yếu khác trị giá 1 triệu đồng/suất cho năm học mới.
  • Đối tượng nhận hỗ trợ: Học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở/Trung học phổ thông đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, có thành tích học tập và thi đua tốt, ưu tiên trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ học tập.

Trong khuôn khổ Quỹ Grab Vì Cộng Đồng, chương trình GrabScholar đã được triển khai tại Indonesia, Malaysia và Philippines. Trong năm 2024, 1.700 học sinh, sinh viên tại các quốc gia này đã nhận được hỗ trợ từ chương trình. Năm nay, chương trình được mở rộng sang Việt Nam và Thái Lan.

Grab thử nghiệm dịch vụ Grab Xích Lô tại Huế

Grab vừa chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab Xích Lô trên địa bàn thành phố Huế, với sự phối hợp và hỗ trợ của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

