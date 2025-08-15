Xích lô Huế lần đầu lên Grab: Hết lo bị 'hét giá' khi tham quan di sản

Ngày 15.8, UBND TP.Huế chính thức ra mắt dịch vụ "Grab xích lô", kết hợp công nghệ và quảng bá di sản để phục vụ du lịch. Theo đó, xích lô Huế đã chính thức lên ứng dụng Grab, mở ra cách thức mới để du khách khám phá các điểm di tích, kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ số.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THÀNH ĐẠT

Xích lô Grab được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ đồng nhất với các dịch vụ Grab khác. Hành khách có thể đặt xe dễ dàng trên ứng dụng, di chuyển an toàn và thanh toán tiện lợi.

Các tài xế xích lô Huế hào hứng tham gia dịch vụ công nghệ ẢNH: THÀNH ĐẠT

Đây là dự án hợp tác giữa Grab Việt Nam và UBND TP.Huế, với sự phối hợp của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông - du lịch, tận dụng thế mạnh công nghệ để quảng bá di sản, văn hóa, ẩm thực Huế. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế, khẳng định TP.Huế định hướng trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh, là đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và giá trị truyền thống. Quy hoạch phát triển đô thị TP.Huế đặt trọng tâm vào phát triển giao thông xanh và giao thông công cộng bền vững; bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với khai thác du lịch bền vững; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý đô thị và các dịch vụ phục vụ người dân, du khách...

"Chính vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích và sẵn sàng đón nhận những sáng kiến góp phần vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Việc Grab triển khai dịch vụ Grab xích lô chính là một ví dụ điển hình, phù hợp với mong muốn của Huế. Xích lô không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế mà nay còn được 'khoác' thêm yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi. Đồng thời, tạo cơ hội sinh kế mới cho các bác tài xích lô theo hướng số hóa, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; mang đến trải nghiệm 'đặc trưng Huế' cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài", ông Bình nói.

Trải nghiệm Grap xích lô dạo quanh kinh thành Huế

Ngay sau lễ ra mắt, ông Nguyễn Thanh Bình cùng các đại biểu tham dự buổi lễ cũng đã tham gia trải nghiệm ngồi Grab xích lô đi dạo quanh kinh thành Huế.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển thị trường Grab Việt Nam, chia sẻ: "Huế là một thành phố độc đáo, nơi các dấu ấn về đời sống, văn hóa và lịch sử hòa quyện với nhau được nhìn thấy trên từng con đường và qua mỗi góc phố. Một chuyến tham quan trên chiếc xích lô chính là cách thức phù hợp nhất để cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng này".

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế, ông Nguyễn Thanh Bình dạo quanh kinh thành Huế bằng Grab xích lô ẢNH: THÀNH ĐẠT

Hiện tại, TP.Huế là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ công nghệ cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương.

Trong giai đoạn thử nghiệm, Grab xích lô phục vụ tối đa 1 hành khách/lượt, với lộ trình ban đầu không quá 60 phút (có thể kéo dài tùy yêu cầu). Hành khách có thể đặt xe và đón - trả tại 5 địa điểm gồm 4 khu vực bên trong đại nội (đối diện cửa Hiến Nhơn, gần bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương, bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng) và bến thuyền Tòa Khâm.

Các tài xế xích lô Huế tham gia buổi lễ ẢNH: THÀNH ĐẠT

Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab sẽ phối hợp nghiên cứu mở rộng mạng lưới điểm đón - trả để tăng sự lựa chọn và tối ưu trải nghiệm cho hành khách.