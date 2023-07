Xem nhanh 12h: Diễn biến phiên tòa ‘chuyến bay giải cứu' | Xích lô Huế ẩu đả với du khách

Làm rõ vụ nhóm đạp xích lô đánh nhau với du khách ở Huế

Những ngày qua, một tài khoản Facebook đăng tải câu chuyện của gia đình mình khi đi du lịch tại Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế) và cho biết đã bị một nhóm người đạp xích lô hành hung.

Cụ thể bài đăng tường thuật sự việc xảy ra sau khi nhóm du khách hỏi dịch vụ thuê xích lô để tham quan thành phố Huế.

Tuy nhiên do nhiều người đạp xích lô cãi nhau để tranh giành khách nên nhóm khách này không thuê nữa mà quyết định đi bộ.

Bài đăng còn cho biết một lúc sau có hai người đàn ông trong nhóm xích lô đến gần và cho rằng nhóm khách đã lấn chiếm lòng đường. Khi hai bên lời qua tiếng lại thì hai người trên xích lô lao vào đánh một thành viên trong nhóm khách. Sau vụ ẩu đả, nhóm du khách đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Trong một diễn biến liên quan đến câu chuyện này, tối 16.7, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả được cho là giữa nhóm du khách và người đạp xích lô tại thành phố Huế. Kèm với video này nội dung trái với lời kể từ bài đăng của nữ du khách. Thông tin người đàn ông được cho làm nghề đạp xích lô bị nhóm du khách rượt đuổi, đánh bị thương khiến dư luận nổi lên tranh cãi.

Cựu cán bộ quản lý thị trường Trần Hùng hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng

Sau nhiều lần phải hoãn hồi tháng 5 và tháng 6, sáng nay 19.7, TAND thành phố Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường, thuộc Bộ Công thương), cùng 35 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến đường dây sản xuất sách giáo khoa giả có quy mô cực lớn.

Cựu cán bộ QLTT Trần Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng PHÚC BÌNH

Trong số 36 bị cáo, ông Trần Hùng bị truy tố tội nhận hối lộ, theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

35 bị cáo còn lại bị truy tố về một trong 3 tội sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc môi giới hối lộ, hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là vụ án nhận được sự quan tâm của dư luận, bởi ông Trần Hùng từng được biết đến là một cán bộ có nhiều phát ngôn mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý thị trường. Trong vụ án này, ông Trần Hùng bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng để giúp chủ doanh nghiệp thoát xử lý hình sự.

Vụ án từng nhiều lần được cả tòa án và viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong: Hoãn phiên tòa xét xử cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh

Theo dự kiến thì ngày 19.7.2023, Tòa án quân sự khu vực 2 Quân khu 5 sẽ mở phiên xét xử vụ án liên quan nữ sinh lớp 12 tử vong trước ngày thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Thuận.

Trong vụ án này, cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh (37 tuổi, từng là trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 đóng tại Ninh Thuận) bị truy tố về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"; bị can Phạm Văn Võ (51 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và bị can Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, là vợ của bị can Hoàng Văn Minh) bị truy tố về tội "khai báo gian dối".

Tuy nhiên sáng 18.7, ông Hồ Hoàng Hùng (là cha của bị hại) cho biết ông đã nhận được quyết định hoãn phiên tòa với lý do: Vắng mặt thẩm phán mà không có thẩm phán để thay thế.

