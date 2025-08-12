Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ tại Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
12/08/2025 18:16 GMT+7

Tận dụng thế mạnh công nghệ, Grab vừa công bố ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Theo đó, quy trình mới bao gồm 13 tiêu chí, được hỗ trợ bởi hệ thống AI của Grab, cho phép kiểm định và đánh giá một cách toàn diện chất lượng của các xe ô tô đang cung cấp dịch vụ GrabCar Plus và dịch vụ vừa được ra mắt - GrabCar Premium. Ngoài ra, đối tác tài xế Grab cũng được tuyển chọn từ top bác tài 5 sao để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên suốt hành trình.

Grab ứng dụng AI để tăng cường trải nghiệm dịch vụ cho người dùng Việt Nam - Ảnh 1.

Người dùng giờ đây được nâng cao trải nghiệm với GrabCar Plus

Ảnh: CTV

Việc ứng dụng AI đã chứng minh năng lực công nghệ mạnh mẽ của Grab, giúp nền tảng ngày càng cải thiện vận hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, giữ vững vị thế là thương hiệu đặt xe công nghệ được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam.

Quy trình kiểm định 13 tiêu chí được hỗ trợ bởi AI được thiết kế nhằm cung cấp đánh giá toàn diện từ hiện trạng ngoại thất đến nội thất của phương tiện. Đối tác tài xế được yêu cầu cập nhật các hình ảnh liên quan lên hệ thống để Grab tiến hành đánh giá theo định kỳ. 

Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả cao khi tiến hành đánh giá thường xuyên với số lượng xe lớn, một mô hình AI đã được huấn luyện để thẩm định các hình ảnh do đối tác tài xế cập nhật trên hệ thống so với bộ tiêu chí. AI sẽ xác định phương tiện nào đạt chuẩn để tiếp tục chạy dịch vụ GrabCar Plus và GrabCar Premium sau mỗi kỳ đánh giá. Những trường hợp không đạt chuẩn theo đánh giá của AI sẽ được đội ngũ chuyên trách của Grab xem xét nhằm đảm bảo tính chính xác trong quy trình kiểm định.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc bộ phận di chuyển, Grab Việt Nam cho biết: "Việc tuyển chọn đội ngũ bác tài 5 sao, chọn lọc các dòng xe tham gia và ứng dụng AI nhằm nâng cấp quy trình kiểm định xe giúp chúng tôi duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo trải nghiệm tích cực của người dùng đối với dịch vụ GrabCar Plus và GrabCar Premium, từ đó tăng cường ưu thế của Grab trên thị trường đặt xe công nghệ. Sau hơn một tháng triển khai cải tiến quy trình kiểm định xe và ứng dụng AI, chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng cả về số lượng người dùng lẫn số lượng chuyến xe GrabCar Plus".

Ngoài dịch vụ GrabCar Plus, Grab vừa đưa vào thử nghiệm GrabCar Premium tại TP.HCM. Đây là dịch vụ được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm chất lượng cao với các dòng xe cao cấp, vận hành bởi đội ngũ đối tác tài xế được đào tạo tăng cường và có các tiện ích nâng cao như Wi-Fi, nhạc theo yêu cầu, điều hòa tùy chỉnh...

Tin liên quan

Grab tổ chức chuỗi sự kiện gia đình thường niên dành cho đối tác

Grab tổ chức chuỗi sự kiện gia đình thường niên dành cho đối tác

Với mong muốn mang đến cho đối tác và gia đình một ngày Quốc tế Thiếu nhi và mùa hè sôi động với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, Grab Việt Nam tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện thường niên "Cùng Grab ươm xanh - Mùa hè sôi động 2025".

Khám phá thêm chủ đề

Grab dịch vụ Kiểm định GrabCar đối tác tài xế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận