Grab thử nghiệm dịch vụ Grab Xích Lô tại Huế

Theo đó, dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương nâng cao kỹ năng số. Dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho khách du lịch và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của thành phố Huế - nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới.

Grab Xích Lô sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách Ảnh: CTV



Grab Xích Lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế, với xe được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp. Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế một cách an toàn, tiện lợi. Dịch vụ sẽ do các tài xế giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc của Grab để phục vụ hành khách.

Quan trọng hơn, với Grab Xích Lô, lần đầu tiên các tài xế xích lô truyền thống sẽ được làm quen với nền tảng số để phục vụ cả du khách và người dân địa phương. Không những vậy, các tài xế còn có thể tham gia vào chương trình nâng cao kỹ năng số, bắt nhịp với công nghệ và AI từ nền tảng Grab.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam cho biết: "Huế là một thành phố độc đáo nơi các dấu ấn về đời sống, văn hóa và lịch sử hòa quyện với nhau được nhìn thấy trên từng con đường và qua mỗi góc phố. Một chuyến tham quan trên chiếc xích lô vì thế chính là cách thức phù hợp nhất để cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng này. Đây chính là động lực thúc đẩy chúng tôi phải hiện thực hóa bằng được ý tưởng Grab Xích Lô. Hiện tại, Huế cũng là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ được "đo ni đóng giày" cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương".

Trong giai đoạn thử nghiệm, dịch vụ Grab Xích Lô áp dụng chở tối đa 1 hành khách với lộ trình ban đầu không quá 60 phút và có thể kéo dài hơn tùy theo yêu cầu của hành khách. Hành khách có thể đặt Grab Xích Lô trên ứng dụng Grab và được đón/trả tại 5 địa điểm, bao gồm:



4 địa điểm trong khu vực Đại Nội: Khu vực đối diện Cửa Hiển Nhơn, khu vực gần Bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương và khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng.

Khu vực Bến thuyền Tòa Khâm.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu mở rộng các điểm đón/trả khách của dịch vụ Grab Xích Lô để mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho hành khách, đảm bảo trải nghiệm tiện lợi cho các chuyến tham quan, khám phá.