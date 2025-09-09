Bắc Ninh biệt phái 32 viên chức về xã, phường

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố, trao các quyết định biệt phái 32 viên chức thuộc 6 đơn vị có chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin từ các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh về công tác tại UBND các xã, phường (đợt 2); thời gian biệt phái 1 năm.

Bắc Ninh trao các quyết định biệt phái viên chức về xã, phường ẢNH: CỔNG TTĐT BẮC NINH

Cụ thể, Sở Xây dựng (6 viên chức); Ban quản lý Dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 (4 viên chức); Ban quản lý Dự án xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 (5 viên chức); Ban quản lý Dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 (9 viên chức); Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường (4 viên chức); Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường (4 viên chức) đến nhận nhiệm vụ tại 30 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Gửi lời chúc mừng đến 32 viên chức được tín nhiệm, giao phó trọng trách mới, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, đây một bước đi quan trọng trong quá trình đào tạo cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cơ sở, vì nhiệm vụ cao cả và sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Tuấn nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh cần nhanh chóng củng cố, ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và cấp tỉnh cũng như hiệu quả công tác điều hành của chính quyền các cấp.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp rất nặng nề và có nhiều nhiệm vụ mới, vì thế đội ngũ cán bộ cấp cơ sở cần được liên tục củng cố, kiện toàn.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ ưu tiên tuyển công chức cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cán bộ biệt phái cần xác định tinh thần làm việc nỗ lực, trách nhiệm hết mình, dấn thân cống hiến. Phát huy khả năng chuyên môn được đào tạo và kinh nghiệm từ cấp tỉnh, đồng thời cần cập nhật, học tập và tiếp nhận nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở theo đúng vị trí việc làm.

Tuyệt đối tuân thủ sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn ở cơ sở.

Ông Vương Quốc Tuấn đề nghị các viên chức về xã "dấn thân cống hiến" ẢNH: CỔNG TTĐT BẮC NINH

Ông Vương Quốc Tuấn giao Sở Nội vụ là kênh thông tin cập nhật thường xuyên, có công cụ theo dõi, chấm điểm KPI để đánh giá khách quan. Chính quyền địa phương có trách nhiệm đào tạo, giao nhiệm vụ và nhận xét công tâm, khách quan về sản phẩm công việc của cán bộ biệt phái, việc nhận xét sẽ được thực hiện theo từng tháng trong 3 tháng.

Các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ tốt sẽ là tiêu chí ưu tiên để có thể tuyển dụng vào công chức cấp xã.

Ông Tuấn cũng cho biết, tỉnh sẽ ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh để hỗ trợ công tác phí đối với đội ngũ cán bộ nói chung phải di chuyển xa, đi lại khó khăn, vất vả và quan tâm nhiều hơn so với mức thông thường đối với cán bộ biệt phái.

Chủ tịch tỉnh đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở khi tiếp nhận cán bộ cần phát huy tối đa khả năng của cán bộ, tạo điều kiện môi trường làm việc trên tinh thần xây dựng nhưng cũng hết sức khắt khe, nghiêm túc để rèn luyện cán bộ.

