Acecook Việt Nam đạt giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'

Đại diện công ty Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Best Companies to Work for in Asia 2025" - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Acecook Việt Nam đã chinh phục danh hiệu này thông qua nhiều yếu tố. Quan trọng nhất phải kể đến cách thay đổi tư duy lãnh đạo một cách mạnh mẽ. Nâng tầm Mindset "kết nối đội ngũ" của thế hệ lãnh đạo từ sự thấu hiểu và khơi gợi sức mạnh tiềm ẩn của mỗi cá nhân. Mở rộng các sân chơi sáng kiến để phát huy tinh thần ownership. Các nhà quản lý Acecook không chỉ dẫn đường, họ còn truyền cảm hứng và tạo nên sự hòa hợp giữa các thế hệ.

Song song đó, công ty đặc biệt chú trọng vào việc ươm mầm thế hệ kế thừa thông qua chương trình HIPO - hành trình 11 tháng để những nhân sự tiềm năng rèn luyện tư duy, rèn kỹ năng lãnh đạo và trưởng thành mạnh mẽ. Đây cũng là chương trình thường niên nhằm tạo nguồn lực lượng sẵn sàng cho mọi thử thách mới.

Một yếu tố cốt lõi khác làm nên thành công của Acecook là văn hóa lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc. Công ty đã thiết lập nhiều kênh giao tiếp đa dạng như các buổi đối thoại định kỳ, email/hotline riêng, workshop "Gen Z & Workplace" và chuỗi podcast nội bộ để mọi tiếng nói đều được trân trọng và mọi thế hệ đều được kết nối. Chương trình "We share We care" nhiều chủ đề kết nối những quan điểm và kỳ vọng của ban lãnh đạo, các cấp quản lý và ngược lại để nhân viên nói lên những góc nhìn của chính họ.

Hạnh phúc cũng là giá trị cốt lõi được lan tỏa từ môi trường làm việc. Acecook không ngừng hướng tới "Happy Workplace - Happy Employee" thông qua các cuộc khảo sát hạnh phúc định kỳ, cải thiện không gian làm việc, những sân chơi kết nối từ thể thao, văn nghệ đến sáng kiến, nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Acecook Việt Nam chăm lo một cách trọn vẹn cho mỗi thành viên bằng chế độ phúc lợi toàn diện. Các phúc lợi này không chỉ dành cho cá nhân mà còn mở rộng đến gia đình, sức khỏe tinh thần, các lễ hội văn hóa, du lịch, thể thao, và cả học bổng khuyến khích con em nhân viên, giúp mỗi người đều cảm nhận được sự trân trọng.

Việc nhận được giải thưởng "Best Companies to Work for in Asia 2025" - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á, là minh chứng rõ nét cho cam kết của Acecook Việt Nam không chỉ trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng mà còn trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc cho hàng nghìn nhân viên.