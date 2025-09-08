Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắc Ninh: Hai vợ chồng tử vong sau tiếng nổ lớn ở nhà trọ

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
08/09/2025 11:27 GMT+7

Sáng 8.9, tại nhà trọ T.H ở tổ dân phố My Điền 2 (P.Nếnh, Bắc Ninh) xảy ra vụ nổ làm 2 vợ chồng tử vong.

Khoảng 2 giờ 20 ngày 8.9, nhiều công nhân thuê trọ tại nhà trọ T.H và người dân khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ từ tầng 4 của tòa nhà. 

Sau tiếng nổ lớn, lửa và khói bốc lên, công nhân thuê trọ hô hoán, nhanh chóng báo tin đến lực lượng chức năng.

Bắc Ninh: Hai vợ chồng tử vong sau tiếng nổ lớn ở nhà trọ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ khiến hai vợ chồng tử vong

ẢNH: BÁO BẮC NINH

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã cử 19 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với 10 cán bộ, chiến sĩ Công an P.Nếnh xử lý vụ việc.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong và đưa ra ngoài. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh H.M.L (25 tuổi) và vợ chị L.T.B.D (21 tuổi, vợ anh L.), ở thôn Trại Mới (xã Đồng Kỳ, Bắc Ninh). Thông tin ban đầu, vợ chồng anh L. đã thuê trọ tại đây được 5 năm.

Nhà trọ T.H có 4 tầng, 64 phòng trọ, hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn P.Nếnh. Nơi xảy ra vụ nổ là phòng trọ ở tầng 4.

Bắc Ninh: Hai vợ chồng tử vong sau tiếng nổ lớn ở nhà trọ - Ảnh 2.

Nền nhà có nhiều vỏ lon, ống kích cỡ khác nhau

ẢNH: BÁO BẮC NINH

Theo hình ảnh được chia sẻ, một góc tường lớn của phòng trọ bị vỡ tung, khói bám đen trên nền tường. Nền nhà có nhiều vỏ lon, ống kích cỡ khác nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

tử vong sau tiếng nổ lớn Bắc Ninh Nhà trọ hai vợ chồng tử vong
