Đến 9 giờ ngày 15.8, Công an phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ), TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ tại công ty trên địa bàn.

Điều tra vụ nổ lớn lò hơi ép kính ở TP.HCM

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin báo nổ lò hơi ép kính tại Công ty TNHH kính màu N.H trên đường đường Dương Văn Dương, phường Tân Sơn Nhì.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, vụ nổ đã làm khu xưởng sản xuất kính bị sập đổ, khung sắt và mái tôn biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh kính vỡ vụn văng khắp nơi, nhà dân bị ảnh hưởng.

Công an phong tỏa hiện trường vụ nổ ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại tài sản. Nguyên nhân vụ nổ tại Công ty TNHH kính màu N.H, phường Tân Sơn Nhì đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.