Truy tố một người nước ngoài trong vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng

Ngày 20.3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Feng Yong (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc - tạm trú tại xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Feng Yong là chủ một công ty gỗ ở xã Thiện Tân nơi xảy ra vụ nổ lò hơi vào ngày 1.5.2024 khiến 6 người tử vong.

Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ẢNH: LÊ LÂM

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Feng Yong nhờ người thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam (gọi tắt là Công ty gỗ Bình Minh), đồng thời nhờ người đứng tên thuê nhà xưởng diện tích 10.000 m2 tại xã Thiện Tân để hoạt động.

Cũng trong năm 2020, Feng Yong tiếp tục nhờ người ký hợp đồng và lắp đặt nồi hơi rồi đưa vào sản xuất nhưng không thông báo với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai (cũ) theo quy định.

Bị can giao toàn quyền quản lý vận hành nồi hơi cho anh Xie Zhen Long (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Vào ngày 29.4.2024, nồi hơi bị rò rỉ chảy nước, anh Xie Zhen Long kêu người đến sửa. Đến khoảng 4 giờ 1.5.2024 thì hoàn thành. Đến khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, anh Trần Văn Cường (35 tuổi, ở Bạc Liêu - công nhân đứng máy bả) vào khởi động máy bả gỗ để bắt đầu hoạt động nhưng không thấy hơi nhiệt.

Anh Cường kiểm tra thì thấy đèn báo màu vàng và nhiệt độ trong nồi hơi cao, liền bấm 3 van xả hơi nhằm giảm nhiệt độ trong nồi hơi.

Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 1.5.2024, anh Sơn Ngọc Thúy (34 tuổi, ở Sóc Trăng - người được Xie Zhen Long phân công phụ trách đốt lò) đến công ty. Gặp anh Thúy, anh Cường nói: "Nhiệt độ trong lò cao, nhưng hơi không vào trong máy", sau đó cả 2 anh thống nhất không đốt lò nữa mà chỉ xả hơi rồi bơm nước vào bên trong lò để hạ bớt nhiệt độ.

Toàn cảnh công ty nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ LÂM

Khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, anh Xie Zhen Long đến công ty. Anh Cường hỏi Xie Zhen Long về việc đèn nồi hơi báo màu vàng xem có sự cố gì không. Anh Xie Zhen Long đi quan sát nồi hơi rồi nói "Không sao hết !", rồi chỉ đạo anh Thúy đưa củi vào đốt lò bình thường.

Đến khoảng 8 giờ 8 phút cùng ngày, khi 42 công nhân đang làm việc trong xưởng bán thành phẩm của Công ty gỗ Bình Minh thì nồi hơi bất ngờ phát nổ. Hậu quả khiến 6 người tử vong (trong đó có anh Cường, Thúy, Xie Zhen Long) và 5 người bị thương.

Sức bền chịu lực của thành nồi hơi bị suy giảm

Theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, nguyên nhân nổ nồi hơi là do sau quá trình sửa chữa nồi hơi (hàn các ống bị rỉ nước), nồi hơi bị gia nhiệt trong tình trạng cạn nước thời gian dài, tạo nên hiện tượng giãn nở nhiệt. Và sức bền chịu lực của thành nồi đã bị suy giảm. Khi áp suất trong nồi tăng cao, vượt quá sức bền chịu lực của thành nồi gây nổ, phá vỡ nồi hơi.

Cáo trạng kết luận, nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh là loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được đăng ký kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ theo quy định, mặc dù nồi hơi đã hết hạn kiểm định an toàn từ 26.11.2022, nhưng Feng Yong không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định của pháp luật mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất nên đã xảy ra vụ nổ vào ngày 1.5.2024.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai cũng xác định Xie Zhen Long là người được bị can Feng Yong giao toàn quyền quản lý việc vận hành nồi hơi, có dấu hiệu đồng phạm với bị can Feng Yong. Tuy nhiên, do Xie Zhen Long đã chết nên không xem xét xử lý.