Vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng: Danh tính các nạn nhân xấu số

Liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng tại một công ty gỗ ở xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) sáng nay 1.5, trưa cùng ngày, Công an tỉnh đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Hiện trường vụ nổ lò hơi LÊ LÂM

Theo đó, nơi xảy ra vụ nổ là Công ty TNHH SX-TM gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh), giám đốc là ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc.

6 nạn nhân thiệt mạng gồm 5 công nhân người Việt Nam và 1 người Trung Quốc: Lò Văn Lòn (37 tuổi, ngụ Sơn La); Lương Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Nghệ An); Trần Văn Nguyễn (38 tuổi, ngụ Bắc Giang); Trần Văn Cường (39 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Còn người Trung Quốc là Xie Zhenlong (34 tuổi).

Hiện trường vụ nổ H.K

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an H.Vĩnh Cửu khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân trong vụ nổ lò hơi LÊ BÌNH

Công an tỉnh đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) LÊ BÌNH

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 10 cùng ngày, tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra một vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.