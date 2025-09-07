Hai người tử vong ở Quảng Trị

Tối nay 7.9, thông tin từ Đồn biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phát hiện thi thể một phụ nữ tử vong nghi bị đuối nước khi đang đi làm rẫy.

Lực lượng chức năng đưa thi thể bà T. ra khỏi khu vực suối ẢNH: BÁ HOÀNG

Trước đó, lúc 15 giờ hôm nay 7.9, Đồn biên phòng Hướng Phùng nhận được tin báo từ người dân về việc tại thôn Phùng Lâm có một người đi làm rẫy nghi bị đuối nước.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động các cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại một con suối cách địa phận thôn Phùng Lâm khoảng 800 mét.

Qua xác minh thông tin, người tử vong là bà L.T.T (64 tuổi, trú tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng). Hiện tại, thi thể bà T. đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Nguyên nhân vụ tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

Cũng trong chiều nay 7.9, UBND xã Phong Nha xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị cháy dẫn đến tử vong khi đi làm rẫy.

Vụ việc xảy ra vào 14 giờ cùng ngày, ông H.T.L (62 tuổi, trú tại thôn Chày Lập, xã Phong Nha, Quảng Trị) vào rừng keo của gia đình cách nhà 500 mét thu dọn và đốt thực bì để chuẩn bị trồng cây mới. Trong lúc đốt, ông L. bị ngạt khói và ngất xỉu. Ngọn lửa sau đó lan đến người, khiến ông L. tử vong tại chỗ.

Đến 16 giờ chiều, người thân mới phát hiện và đưa thi thể ông L. về mai táng.

