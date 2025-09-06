Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phú Quốc: Nữ sinh lớp 5 rơi xuống hố công trình đuối nước tử vong

Trần Ngọc
Trần Ngọc
06/09/2025 21:52 GMT+7

Khi đi chơi cùng bạn ở khu vực hố công trình gần khu tái định cư Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nữ sinh lớp 5 đã bị trượt chân rơi xuống hố, đuối nước tử vong.

Tối 6.9, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại khu vực tái định cư Suối Lớn khiến bé gái học lớp 5 tử vong.

Phú Quốc: Nữ sinh lớp 5 rơi xuống hố công trình đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Khu vực công trình ở khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc có nhiều hố sâu nguy hiểm, dễ dẫn đến nạn đuối nước như trường hợp của em Đ.T.M.N vào trưa ngày 6.9

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, em Đ.T.M.N (10 tuổi, khu phố Suối Lớn, là học sinh Trường tiểu học Dương Tơ 2) cùng 2 người bạn đi chơi, không may bị trượt chân ngã xuống hố sâu công trình của 1 dự án đầu tư ở Phú Quốc và bị đuối nước.

Thời điểm sự việc xảy ra, bạn đi chơi cùng em M.N đã chạy về khu dân cư Suối Lớn để gọi người lớn đến ứng cứu em M.N. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ tai nạn nằm ở xa nhà dân, nên khi người dân tới nơi thì em M.N đã tử vong.

Phú Quốc: Nữ sinh lớp 5 rơi xuống hố công trình đuối nước tử vong - Ảnh 2.

Khu vực vào nơi xảy ra vụ đuối nước

ẢNH: C.T.V

Theo nhiều người dân tại khu phố Suối Lớn, khu vực hố công trình nơi cháu bé N. tử vong đã được đơn vị thi công trình đào lên từ nhiều năm trước đây nhưng không được san lấp hoặc cắm bảng cảnh báo nguy hiểm dẫn đến sự việc đau lòng như trên.

Khu tái định cư Suối Lớn có diện tích 73 ha đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2005. Qua nhiều năm khai thác, sử dụng khu dân cư này đã xuống cấp, nhiều tuyến đường ngập sâu mỗi khi có mưa lớn.

