Đồng Tháp: Tìm thấy thiếu niên bị đuối nước trên sông Sở Hạ

Chiều 22.8, tin từ P.Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tìm thấy thi thể của N.C.T (17 tuổi, ở xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp) bị đuối nước, mất tích dưới sông Sở Hạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 22.8, Công an P.Hồng Ngự nhận tin báo, em N.C.T đi theo ghe chở cát số hiệu ĐT-262.xx bị đuối nước, mất tích trên sông Sở Hạ, thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, P.Hồng Ngự.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp tìm kiếm thiếu niên bị đuối nước ẢNH: CTV

Qua xác minh, người điều khiển ghe chở cát số ĐT-262.xx là ông Huỳnh Hữu Thoại (48 tuổi, ngụ xã Long Khánh). Theo ông Thoại, khi điều khiển ghe chở cát trên sông Sở Hạ đến đoạn thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, P.Hồng Ngự thì ông cho ghe quay đầu. Lúc này N.C.T nhảy xuống sông Sở Hạ bơi vào bờ để buộc dây cho ghe dễ quay đầu thì bị đuối nước và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an địa phương đến hiện trường xác minh và mời người điều khiển ghe để làm rõ. Đồng thời, báo cáo cho lực lượng liên quan của Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra và hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.