Thời sự

Đồng Tháp: Tìm thấy thiếu niên bị đuối nước trên sông Sở Hạ

Trần Ngọc
Trần Ngọc
22/08/2025 18:50 GMT+7

Sau gần 9 giờ tìm kiếm, Công an tỉnh Đồng Tháp và lực lượng chức năng P.Hồng Ngự đã tìm thấy thi thể thiếu niên đi trên ghe chở cát bị đuối nước trên sông Sở Hạ.

Chiều 22.8, tin từ P.Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tìm thấy thi thể của N.C.T (17 tuổi, ở xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp) bị đuối nước, mất tích dưới sông Sở Hạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 22.8, Công an P.Hồng Ngự nhận tin báo, em N.C.T đi theo ghe chở cát số hiệu ĐT-262.xx bị đuối nước, mất tích trên sông Sở Hạ, thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, P.Hồng Ngự.

Đồng Tháp: Gần 9 giờ tìm kiếm thiếu niên 17 tuổi bị đuối nước- Ảnh 2.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp tìm kiếm thiếu niên bị đuối nước

ẢNH: CTV

Qua xác minh, người điều khiển ghe chở cát số ĐT-262.xx là ông Huỳnh Hữu Thoại (48 tuổi, ngụ xã Long Khánh). Theo ông Thoại, khi điều khiển ghe chở cát trên sông Sở Hạ đến đoạn thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, P.Hồng Ngự thì ông cho ghe quay đầu. Lúc này N.C.T nhảy xuống sông Sở Hạ bơi vào bờ để buộc dây cho ghe dễ quay đầu thì bị đuối nước và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an địa phương đến hiện trường xác minh và mời người điều khiển ghe để làm rõ. Đồng thời, báo cáo cho lực lượng liên quan của Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra và hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Cà Mau: Hai học sinh đuối nước tử vong dưới ao sâu

Cà Mau: Hai học sinh đuối nước tử vong dưới ao sâu

Hai học sinh ở xã Trần Văn Thời (Cà Mau) rủ nhau xuống ao tắm. Một em không biết bơi bị đuối nước, em còn lại lao đến cứu bạn nhưng ao sâu, cả 2 đều bị đuối nước tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

