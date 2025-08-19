Điều tra vụ nam công nhân công ty in ấn tử vong

Ngày 19.8, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) phối hợp các đơn vị liên quan của Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ nam công nhân công ty in ấn trên địa bàn tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.D (34 tuổi, ở quận Tân Phú cũ).

Công an điều tra vụ nam công nhân công ty in ấn trong Khu công nghiệp Tân Tạo tử vong

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, các công nhân đang làm việc bên trong công ty in ấn trên đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM, phát hiện anh D. bị thương nên báo lên cấp trên.

Anh D. nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại công ty in ấn để điều tra, làm rõ nguyên nhân nam công nhân tử vong.

Đến 19 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành. Bước đầu, xác định có thể đây là vụ tai nạn lao động.